Атака "Свободы" и "Азова" на "афганцев" в Николаеве: в ситуацию вмешался спецназ

На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции и спецназа.

По информации "Преступности.нет", у руководителя Союза Юрия Соловья разбита голова. Его под охраной спецназовцев вывели из здания и посадили в автомобиль скорой помощи.

В результате столкновений пострадавшие есть с обеих сторон, говорится в сообщении. Они обвиняют друг друга в провоцировании драки.

По данным интернет-издания "Новости-N", люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы.

Накануне на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые направлялись к Мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова". Несколько человек подошли к колонне и бросили петарду и дымовую шашку. "Афганцы" задержали нескольких нападавших и до того, как вмешалась полиция, "успели намять им бока", пишут местные СМИ.