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    Атака "Свободы" и "Азова" на "афганцев" в Николаеве: в ситуацию вмешался спецназ

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    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (183)

    (обновлено: )75724
    Члены партий ВО "Свобода" и "Национальный корпус", созданной на базе "Азова", а также ветераны АТО устроили драку в офисе Николаевского областного союза воинов-интернационалистов и запаса. Лидера "афганцев" Юрия Соловья под охраной спецназовцев вывели из здания.
    Канал Taras Leontyan на youtube

    На месте происшествия находятся сотрудники патрульной полиции и спецназа.

    Драка в Николаеве в День Победы
    "Новости N"
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    По информации "Преступности.нет", у руководителя Союза Юрия Соловья разбита голова. Его под охраной спецназовцев вывели из здания и посадили в автомобиль скорой помощи. 

    В результате столкновений пострадавшие есть с обеих сторон, говорится в сообщении. Они обвиняют друг друга в провоцировании драки.

    По данным интернет-издания "Новости-N", люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы.

    Накануне на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые направлялись к Мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова". Несколько человек подошли к колонне и бросили петарду и дымовую шашку. "Афганцы" задержали нескольких нападавших и до того, как вмешалась полиция, "успели намять им бока", пишут местные СМИ.

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