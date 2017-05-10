Кровавые разборки у офиса "афганцев" в Николаеве. Подробности

Преступности.Нет

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина



Кровавые разборки

Праздник Победы в Николаеве в этом году стал куда более напряженным, чем в прошлом, и вылился в череду кровавых разборок.

В среду, 10 мая, в Николаеве произошла потасовка между националистами, афганцами и участниками АТО. Полиция задержала девятерых участников драки.

Как пишет местное издание Новости-N, около 30 человек — членов праворадикальных организаций, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

По информации издания, около 11:00 в офис пришли несколько человек под видом "парламентеров" — поговорить о вчерашней стычке во время празднования Дня Победы. "Однако разговор не состоялся — следом за ними в офис ворвались неизвестные в масках и начали крушить флаги, стоящие в приемной", — сказано в сообщении.

При этом, как уточняют НикВести, завязалась драка с нападавшими, среди которых активисты "Свободы", "Азова" и ветераны АТО. Прибывшая патрульная полиция разняла стороны.

В офисе в это время находились семь человек. Больше всего досталось главе Ассоциации Юрию Соловью - ему пробили голову металлическим прутом, у него открытый перелом пальца на левой руке, множественные ушибы. Под охраной спецназовцев его вывели из здания и посадили в авто скорой помощи.

Сейчас вход в офис заблокировали полицейские и никого не пускают. Тут же дежурят пять экипажей патрульной полиции и автобус с полицейскими.

Как отмечает издание Новости-N, люди, ворвавшиеся в офис, не скрывают, что нападение является местью за вчерашний инцидент во время празднования Дня Победы.

Преступности. Нет "Азов" ворвался в офис "афганцев" в Николаеве

Версии сторон

Тем временем, стороны высказывают разные версии произошедшего и винят друг друга в провоцировании конфликта.

По словам националистов, у "афганцев" якобы нашли антиукраинскую символику, в частности, знамена и флаги.

Сообщается, что они уже пошли писать на "афганцев" заявление в СБУ.

Однако ветеран АТО Роман Бойко заверил НикВести, что националисты пришли с мирной целью, выяснить почему на вчерашнем параде "афганцы" напали на участников АТО. По его словам, "8 афганцев были изначально настроены агрессивно. Они якобы закрылись в офисе с одним из активистов и начали его избивать".

Представитель другой стороны, эти слова отрицает, указав на то, что афганцев было восьмеро, а нападавших около 40. По его словам, причиной драки послужило то, что националисты начали якобы рвать их боевые знамена.

Что говорят в полиции

В результате конфликта в Центральный райотдел полиции Николаева доставлены девять человек.

Как рассказывают в полиции ссылаясь на объяснения участников инцидента, группа представителей нескольких общественных объединений пришли в офис облсоюза воинов-интернационалистов якобы для того, чтобы обсудить с ветеранами Афганистана конфликт, который произошел на 9 мая.

"Во время общения представители общественных объединений обратили внимание на наличие в помещении символики, которая, по их мнению, относится к запрещенной Законом Украины "Об осуждении коммунистического и национал-социалистического (нацистского) тоталитарных режимов в Украине и запрет пропаганды их символики", из-за чего началась драка", — сказано в сообщении.

К врачам за медпомощью обратились четверо членов Николаевского областного союза воинов-интернационалистов, у них зафиксированы телесные повреждения различной тяжести.

Открыто уголовное дело по статьям "Умышленное легкое телесное повреждение" и "Умышленное средней тяжести телесное повреждение" Уголовного кодекса Украины.

Накануне на колонну воинов-интернационалистов и ветеранов МВД, которые направлялись к Мемориалу в честь Дня Победы, напали представители "Азова". Несколько человек подошли к колонне и бросили петарду и дымовую шашку. "Афганцы" задержали нескольких нападавших и до того, как вмешалась полиция, "успели намять им бока", писали местные СМИ.

По материалам из открытых источников интернет