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    На месте разрушительного взрыва возле банка в Николаеве

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    (обновлено: )13610
    В здании, в котором располагается банк "Пивденный", в центре Николаева произошел взрыв. На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.
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    В здании, в котором располагается банк "Пивденный", в центре Николаева произошел взрыв. 

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    "Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", — сообщает корреспондент издания "Преступности.НЕТ".

    По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.

    В данный момент на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.

    Ранее сообщалось, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

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