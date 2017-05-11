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    Взрыв возле банка в Николаеве: от ударной волны вылетели окна

    Тема:

    Эхо Дня Победы: взрывоопасные Днепр и Николаев (207)

    (обновлено: )14210
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    Мощный взрыв прогремел возле банка в Николаеве
    news.pn

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    В здании, в котором располагается банк "Пивденный", в центре Николаева произошел взрыв.

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    "Неизвестные подорвали входные двери в банк. Взрывная волна была настолько сильной, что в результате нее повылетали стекла в окнах квартир 3 и 4 этажей, расположенных в доме рядом со зданием банка", — сообщает корреспондент издания "Преступности.НЕТ".

    На место происшествия сразу же прибыло пять экипажей сотрудников патрульной полиции Николаева и сотрудники ГСЧС.

    По предварительной информации пострадавших нет несмотря на то, что куски двери банка разлетелись в радиусе двадцати метров. Вместе с тем, стоит отметить, что после взрыва многие жители дома выбежали на улицу.

    В данный момент на место происшествия уже прибыла следственно-оперативная группа Национальной полиции и оперативники СБУ. Взрывотехники обследуют место взрыва.

    Ранее сообщалось, что около 30 представителей праворадикальных организаций Николаева, включая членов Гражданского корпуса "Азов", напали на офис Ассоциации ветеранов боевых действий в Афганистане и воинов запаса.

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