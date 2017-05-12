наверх
12.05.201713:18
Курсы валют НБУ
  • EUR28.70- 0.09
  • USD26.43- 0.03
Рубрики
Ещё
    Фотоленты

    Появились первые кадры с места взрыва в центре Рима

    (обновлено: )53
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    Взрыв в Риме
    twitter.com/sarabertuccioli
    Взрыв в Риме
    twitter.com/sarabertuccioli
    Взрыв в Риме
    twitter.com/sarabertuccioli
    Взрыв в Риме
    twitter.com/sarabertuccioli
    Взрыв в Риме
    adnkronos.com
    Взрыв в Риме
    adnkronos.com
    Взрыв в Риме
    adnkronos.com
    Взрыв в Риме
    adnkronos.com
    Взрыв в Риме
    adnkronos.com

    Рекомендуем

    Встреча Климкина и Трампа ФОТОЖАБЫ"Чизбургер, картошку и большую колу". Встреча Климкина и Трампа в фотожабах12:45 12.05.2017
    Евровидение-2017 второй полуфиналЕвровидение-2017: как прошел второй полуфинал конкурса10:30 12.05.2017
    Ситуация в селе Кучурган Одесской областиВ поисках советских флагов. "Самооборона" Одессы наведалась в село Кучурган06:40 12.05.2017
    ОУН штурмует здание МВД в КиевеФотоитоги 11 мая: штурм МВД в Киеве, встреча Климкина с Трампом, наряды Родины-матери18:06 11.05.2017
    На митинг за повышение зарплат вышло более 1000 работников АрселорМиттал Кривой РогМитинг работников "Криворожстали": люди грозят объявить голодовку17:46 11.05.2017
    ОУН штурмует здание МВД в КиевеОУН vs Аваков: пикет МВД в центре Киева16:37 11.05.2017
    Трюдо пришел на работу с трехлетним сыномГотовим преемника? Трюдо пришел на работу с трехлетним сыном14:48 11.05.2017
    Появились фото поврежденного офиса николаевского банка от мощного взрываПоявились кадры из разрушенного взрывом банка в центре Николаева13:04 11.05.2017
    Родину-мать одели в украинские национальные костюмыПереодевания с 3D-шоу: Родине-матери создали национальные наряды11:47 11.05.2017
    Все фотоленты

    Взрыв произошел в пятницу утром на улице Авентино в центре итальянской столицы. Взорвалось примитивное устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения. По другим данным, в частности, как отмечает влиятельная римская газета Il Messaggero, взрывных устройств, начиненных горячей жидкостью, было два.

    ОУН штурмует здание МВД в Киеве
    РИА Новости Украина Константин Гришин
    Хроника 11 мая: безвиз с ЕС, протесты ОУН в Киеве, новый скандал Евровидения

    При взрыве у почтового отделения в центре Рима, по последним данным, никто не пострадал, заявила пресс-атташе посольства РФ в Италии Мария Кучук.

    Смотрите также: Появились кадры из разрушенного взрывом банка в центре Николаева

    "Речь, предварительно, идет о самодельном взрывном устройстве, в результате никто не пострадал, мы следим за сообщениями итальянской стороны", — заявила Кучук РИА Новости.

    По сообщению телеканала Rainews24, римская прокуратура открыла расследование по факту взрыва. В качестве одной из предварительных версий рассматривается протестная акция местных анархистов.

    Спустя несколько минут после взрыва у почты появились сообщения об обнаружении еще одного взрывного устройства возле офиса Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). Как оказалось, за бомбу были приняты мешки со строительным песком.

    Ссылки по теме:
    Теги: