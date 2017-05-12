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    Евровидение-2017: как прошел второй полуфинал конкурса

    Тема:

    Евровидение-2017. В ожидании финала (41)

    (обновлено: )106
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich
    Евровидение-2017 второй полуфинал
    REUTERS Gleb Garanich

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    В Киеве в четверг вечером, состоялся второй полуфинал международного песенного конкурса Евровидение-2017, по итогам которого стала известна вторая десятка финалистов.

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    Во вторник, 9 мая, состоялся первый полуфинал конкурса, по результатам которого определилась первая десятка финалистов

    Таким образом, в финале, который пройдет 13 мая, выступят конкурсанты из 26 стран (представители стран "Большой пятерки", а также страны-хозяйки): Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии, Болгарии, Белоруссии, Хорватии, Венгрии, Дании, Румынии, Израиля, Норвегии, Нидерландов, Австрии, Великобритании, Франции, Германии, Испании, Италии и Украины.  

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    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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