Новый скандал Евровидения: участнице от Исландии грозит тюрьма

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Участница Евровидения от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир может на год попасть в тюрьму у себя на родине за манипуляции с национальным флагом на церемонии открытия песенного конкурса в Киеве.
Руководитель скаутской организации в Исландии, которая считается хранителем национального флага, заявила, что Свала нарушила, как минимум, два правила об исландском флаге, сообщает УНИАН.
На национальном флаге запрещено писать или рисовать, а сам флаг Исландии можно поднимать лишь на флагштоке, а не запускать в небо на шариках. К тому же, если учитывать тот факт, что шары с флагом рано или поздно упадут, будет возбуждено еще одно положение закона: флаг не должен касаться земли. По правилам, такой флаг должен быть немедленно сожжен. Сообщается, что все перечисленные выше нарушения принятых в Исландии процедур обращения с государственным флагом карается минимум штрафом, а максимум — годом тюрьмы.
Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.
Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.
Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.
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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.