Новый скандал Евровидения: участнице от Исландии грозит тюрьма

КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Участница Евровидения от Исландии Свале Бьйоргвинсдоуттир может на год попасть в тюрьму у себя на родине за манипуляции с национальным флагом на церемонии открытия песенного конкурса в Киеве.

Руководитель скаутской организации в Исландии, которая считается хранителем национального флага, заявила, что Свала нарушила, как минимум, два правила об исландском флаге, сообщает УНИАН.

Скриншот видео Участница Евровидения от Исландии SVALA

На национальном флаге запрещено писать или рисовать, а сам флаг Исландии можно поднимать лишь на флагштоке, а не запускать в небо на шариках. К тому же, если учитывать тот факт, что шары с флагом рано или поздно упадут, будет возбуждено еще одно положение закона: флаг не должен касаться земли. По правилам, такой флаг должен быть немедленно сожжен. Сообщается, что все перечисленные выше нарушения принятых в Исландии процедур обращения с государственным флагом карается минимум штрафом, а максимум — годом тюрьмы.

Неделя Евровидения проходит в Киеве с 7 по 13 мая. Финал запланирован на 13 мая. В конкурсе примут участие 42 страны.

Представлять Россию на конкурсе Евровидение должна была Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Европейский вещательный союз предлагал России транслировать конкурс через спутник либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале назвали эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не сочли возможным транслировать конкурс.

Логотипом Евровидения-2017 стали украинские бусы, лозунгом конкурса — "Celebrate Diversity", который организаторы перевели как "Уважаем разнообразие". Для фанатов и гостей фестиваля киевские власти организовали несколько фан-зон и гостевых площадок в разных частях города. На них будет организована трансляция мероприятий конкурса, а также пройдут различные культурные и художественные акции. Также в центре украинской столицы разместились традиционные для всех конкурсов "Евровидение" локации — Eurovision Village, EuroClub, Euro Fan Cafe.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.