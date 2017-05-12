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    Участие Сан-Марино в Евровидении-2017 может стать последним

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    Евровидение-2017. В ожидании финала (43)

    (обновлено: )10910
    Маленькая республика, расположенная в самом сердце Европы, преодолевает немалые вызовы, когда речь идет о Евровидении. Из-за небольшого количества населения, страна на время "арендует" певцов из-за границы.
    Участники Евровидения от Сан-Марино дуэт Валентины Монетти и Джимми Уилсона
    wiwibloggs.com

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Представители Сан-Марино – дуэт Валентины Монетти и Джимми Уилсона с песней Spirit Of The Night – не прошли до большого финала соревнований, поэтому страна может не вернуться на конкурс снова, заявил председатель их делегации, говорится на Wiwibloggs.

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    "Мы гордимся выступлением Валентины и Джимма, но мне кажется, мы слишком маленькая нация для этого события. Я не уверен, что в следующем году мы рассмотрим вопрос об участии. Сейчас трудно об этом думать. В песенном конкурсе Евровидение нет места для микро-государств", – сказал директор команды Карло Ромео.

    Маленькая республика, расположенная в самом сердце Европы, преодолевает немалые вызовы, когда речь идет о Евровидении. Из-за небольшого количества населения, страна на время "арендует" певцов из-за границы, как Серхата из Турции в 2016 году и Джимми Уилсона из Соединенных Штатов в этом году. Есть также и финансовые вопросы.

    Второй полуфинал не принес больших сюрпризов, в нем путевки в финал получили все фавориты, на которых ставили букмекеры. Авторитетная британская контора William Hill угадала почти всех будущих финалистов, допустив лишь одну ошибку — место Эстонии в финале заняла Норвегия.

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