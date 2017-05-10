Соцсети в разочаровании: не Евровидение, а "шоу фриков"

Тимур Громов, РИА Новости Украина

День 9 мая для Украины был весьма насыщенным. Однако шумная какофония массовых драк, сопровождавших вчерашние праздничные мероприятия, все же завершилась приятным финальным аккордом — в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения. Это событие ждали долго и многие. Но, как показали последние комментарии в украинском сегменте соцсетей, пока сам конкурс немного разочаровывает.

"Самый дорогой конкурс Евровидения, самая длинная красная дорожка, самае громкая похвальба от придворных медиа. Но на сегодняшний полуфинал остались не проданы несколько сотен билетов. Понты режима по-прежнему не окупаются"; " Вот раньше были таланты на Евровидении: Патрисия Каас, АВВА… А сейчас это шоу фриков", — пишут в сетях.

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook

Скриншот с сайта Facebook Скриншот с сайта Facebook