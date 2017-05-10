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    Аналитика и комментарии

    Соцсети в разочаровании: не Евровидение, а "шоу фриков"

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (20)

    (обновлено: )69232
    В Киеве состоялся первый полуфинал долгожданного Евровидения. Этот конкурс был весьма ожидаем, и не менее скандален задолго до своего начала. А что же сейчас? Что теперь волнует украинцев и заставляет их писать новые комментарии в соцсетях?
    Первый полуфинал Евровидения-2017
    УНИАН

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    День 9 мая для Украины был весьма насыщенным. Однако шумная какофония массовых драк, сопровождавших вчерашние праздничные мероприятия, все же завершилась приятным финальным аккордом — в Киеве состоялся первый полуфинал Евровидения. Это событие ждали долго и многие. Но, как показали последние комментарии в украинском сегменте соцсетей, пока сам конкурс немного разочаровывает.

    "Самый дорогой конкурс Евровидения, самая длинная красная дорожка, самае громкая похвальба от придворных медиа. Но на сегодняшний полуфинал остались не проданы несколько сотен билетов. Понты режима по-прежнему не окупаются"; " Вот раньше были таланты на Евровидении: Патрисия Каас, АВВА… А сейчас это шоу фриков", — пишут в сетях.

    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook
    Скриншот с сайта Facebook

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