В центре Рима прогремел мощный взрыв

РИМ, 12 мая — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. В центре Рима близ почтового отделения в пятницу прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия на улице Авентино в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.

Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.

Согласно информации, поступающей из следственных органов, взорвалось устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.

Ранее сообщалось о взрыве в одном из районов Киева.