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    В мире

    В центре Рима прогремел мощный взрыв

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    По данным местных СМИ, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.
    На месте взрыва в Риме
    rainews.it

    РИМ, 12 мая — РИА Новости Украина, Сергей Старцев. В центре Рима близ почтового отделения в пятницу прогремел взрыв, сообщают местные СМИ.

    Появились фото поврежденного офиса николаевского банка от мощного взрыва
    mk.npu.gov.ua
    Появились кадры из разрушенного взрывом банка в центре Николаева

    По информации новостного телеканала RaiNews24, на месте происшествия на улице Авентино в настоящее время работают пожарные и полицейские. Взрывом поврежден один автомобиль, данных о жертвах и раненых нет.

    Информагентство Ansa сообщает, что причины ЧП выясняются, не исключена никакая версия, в том числе использование самодельного взрывного устройства.

    Согласно информации, поступающей из следственных органов, взорвалось устройство, которое было заложено между двумя автомашинами, припаркованными на стоянке у почтового отделения.

    Ранее сообщалось о взрыве в одном из районов Киева.

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