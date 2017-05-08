наверх
08.05.201700:24
Курсы валют НБУ
  • EUR28.94- 0.02
  • USD26.49- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, ранен мужчина

    (обновлено: )72
    В результате взрыва осколочные ранения получил мужчина, которого забрали врачи скорой помощи. По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство.
    Взрыв в Дарницком районе Киева
    Левый берег/Виталий Мирошниченко

    КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой в воскресенье вечером произошел взрыв в жилом доме, в результате чего осколочные ранения получил мужчина.

    На место происшествия прибыли спасатели и эксперты-криминалисты, также работает кинолог. Пострадавшего забрала "скорая помощь", передает LB.ua.

    Левый берег/Виталий Мирошниченко
    Взрыв в Дарницком районе Киева

    По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Подробности ЧП выясняются. 

    На днях сообщалось, что в Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Ле Пен в ходе дебатов 3 мая 2017
    Эммануэль Макрон - новый президент Франции
    Генеральная репетиция военного парада, посвящённого 72-й годовщине Победы в ВОВ
    День Победы: в ожидании праздника и провокаций
    Торжественная церемония открытия Евровидения-2017
    Без России: в Киеве стартовало Евровидение
    Видео с места массовой драки на Дерибасовской в Одессе
    Криминальная Украина: беспредел и насилие