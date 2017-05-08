Взрыв прогремел в Дарницком районе Киева, ранен мужчина

КИЕВ, 8 мая — РИА Новости Украина. В Дарницком районе Киева на улице Анны Ахматовой в воскресенье вечером произошел взрыв в жилом доме, в результате чего осколочные ранения получил мужчина.

На место происшествия прибыли спасатели и эксперты-криминалисты, также работает кинолог. Пострадавшего забрала "скорая помощь", передает LB.ua.

Левый берег/Виталий Мирошниченко Взрыв в Дарницком районе Киева

По предварительной информации, сработало самодельное взрывное устройство. Подробности ЧП выясняются.

На днях сообщалось, что в Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв.