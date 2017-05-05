ЛНР просит Киев предоставить видеозапись взрыва машины ОБСЕ

КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная ЛНР обратилась к украинской стороне с заявлением о необходимости предоставить оригиналы видео взрыва машины ОБСЕ 23 апреля.

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В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.

Позже в сети Интернет появилось видео взрыва машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

"Мы обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия", — заявили в "министерстве госбезопасности".

Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.