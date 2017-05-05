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    ЛНР просит Киев предоставить видеозапись взрыва машины ОБСЕ

    Тема:

    АТО в Донбассе: подрыв автомобиля ОБСЕ (298)

    (обновлено: )23901
    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.
    Сотрудник ОБСЕ погиб при подрыве автомобиля в Луганской области
    Народная милиция ЛНР | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 5 мая — РИА Новости Украина. Самопровозглашенная ЛНР обратилась к украинской стороне с заявлением о необходимости предоставить оригиналы видео взрыва машины ОБСЕ 23 апреля.

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    В воскресенье, 23 апреля, патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. Тело погибшего члена мониторинговой миссии Джозефа Стоуна было перевезено на подконтрольную Киеву территорию.

    Позже в сети Интернет появилось видео взрыва машины специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

    Видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе
    канал Радио Свобода в YouTube
    Обнародовано видео взрыва автомобиля ОБСЕ в Донбассе

    "Мы обращаемся к украинской стороне, которая заявляет о необходимости тщательного расследования гибели наблюдателя миссии ОБСЕ, – предоставить следственному отделу МГБ ЛНР через представителей международных организаций оригиналы видео, на котором зафиксирован момент подрыва автомобиля ОБСЕ и другие, возможно имеющиеся факты, которые помогут в объективном расследовании данного происшествия", — заявили в "министерстве госбезопасности".

    Жертвами конфликта в Донбассе с середины апреля 2014 года по 12 марта 2017 года стали по меньшей мере 9 940 человек, еще 23 455 человек были ранены, говорится в пресс-релизе по итогам 17-го отчета управления Верховного комиссара ООН по правам человека по ситуации с правами человека в Украине, распространенном 15 марта.

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    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши, как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

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