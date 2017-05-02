В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв

КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Киева.

О взрыве около 19 часов в полицию сообщил прохожий.

"На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания", — говорится в сообщении.

Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире по улице Соломенской произошел взрыв.