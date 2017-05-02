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    Киев

    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв

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    По информации полиции, о взрыве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса около 19 часов в полицию сообщил прохожий. Осколками взрывного устройства повреждена стена здания.
    В Святошинском районе Киева на территории учебного заведения произошел взрыв
    ГУ НП в г. Киев

    КИЕВ, 2 мая — РИА Новости Украина. В Киеве на территории учебного заведения на проспекте Леся Курбаса произошел взрыв, сообщает пресс-служба полиции Киева.

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    О взрыве около 19 часов в полицию сообщил прохожий.

    "На место немедленно выехали следственно-оперативная группа, взрывотехники, сотрудники патрульной полиции и сотрудники Святошинского управления полиции. Правоохранители провели осмотр территории и изъяли остатки неустановленного предмета, которые направлены на экспертные исследования, чтобы установить, что именно взорвалось. Осколками повреждена стена здания", — говорится в сообщении.

    Следственным отделом Святошинского управления полиции сведения о событии внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 4 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса Украины. Продолжается досудебное расследование.

    Ранее сообщалось, что в Киеве в квартире по улице Соломенской произошел взрыв.

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