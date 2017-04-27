В новостройке в Киеве прогремел взрыв

КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 27 апреля, на улице Регенераторной, 4 в Киеве произошел взрыв, сообщает "Сегодня".

Инцидент произошел на пятом этаже жилого дома. Один человек получил ожоги, а второго оглушило взрывом.

Выяснилось, что в квартире на балконе нагревали парафин, но в процессе он загорелся. Чтобы погасить огонь, жители решили залить его водой. В результате химической реакции произошел взрыв, которым выбило оконную раму, ограждение балкона и часть утеплителя фасада.

Кроме того, куски отвалившейся стены повредили капот автомобиля, который стоял под окнами дома.

На месте инцидента сейчас работает полиция.

Как сообщалось ранее, неизвестные бросили под забор склада с топливом для армии в городе Дубно Ровенской области пакет, который взорвался.