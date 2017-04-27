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    Киев

    В новостройке в Киеве прогремел взрыв

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    Инцидент произошел на пятом этаже жилого дома. Один человек получил ожоги, а второго оглушило взрывом. Куски отвалившейся стены повредили капот автомобиля, который стоял под окнами дома.
    Взрыв в доме Комфорт-тауна в Киеве
    kiev.segodnya.ua

    КИЕВ, 27 апр — РИА Новости Украина. В четверг, 27 апреля, на улице Регенераторной, 4 в Киеве произошел взрыв, сообщает "Сегодня".

    Инцидент произошел на пятом этаже жилого дома. Один человек получил ожоги, а второго оглушило взрывом.

    Выяснилось, что в квартире на балконе нагревали парафин, но в процессе он загорелся. Чтобы погасить огонь, жители решили залить его водой. В результате химической реакции произошел взрыв, которым выбило оконную раму, ограждение балкона и часть утеплителя фасада.

    Кроме того, куски отвалившейся стены повредили капот автомобиля, который стоял под окнами дома.

    На месте инцидента сейчас работает полиция.

    Как сообщалось ранее, неизвестные бросили под забор склада с топливом для армии в городе Дубно Ровенской области пакет, который взорвался.

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