Неизвестный рисунок Микеланджело впервые выставлен в Риме

КИЕВ, 22 апр – РИА Новости Украина. Неизвестный рисунок Микеланджело, представляющий собой набросок к композиции "Жертвоприношение Исаака", впервые выставлен на обозрение широкой публики во всемирно известных Капитолийских музеях по случаю 2770-й годовщины со дня основания Рима.

В день рождения Вечного города на Капитолийском холме собрались первая в истории женщина-мэр итальянской столицы Вирджиния Раджи, министр культуры Италии Дарио Франческини, руководители ведущих римских музеев и президент Фонда "Дом Буонарроти" Пина Раджоньери.

Именно в этом знаменитом музее Флоренции в прошлом году в ходе реставрации рисунков выдающегося мастера эпохи Возрождения и был обнаружен доселе неизвестный карандашный набросок, сделанный примерно в 1530 году. Никто из исследователей даже не догадывался о существовании этой работы великого художника, поскольку она была сделана на оборотной стороне другого графического листа, также изображающего библейского патриарха. Только когда в ходе реставрационных работ рисунок отделили от старинной картонной подложки, то оказалось, что на его обороте есть еще один маленький шедевр Микеланджело.

Вместе с новой находкой в специально отведенном зале капитолийского Дворца консерваторов экспонируется еще одна работа Буонарроти – двусторонний карандашный портрет Клеопатры, выполненный мастером около 1535 года. Его история полностью повторяет сюжет с обнаружением наброска Исаака с той лишь разницей, что это произошло еще в 1988 году.

"Я прекрасно помню тот жаркий августовский день в опустевшей Флоренции. Неожиданно в моем кабинете раздался телефонный звонок. Звонил наш замечательный реставратор, непревзойденный Серджо Бони. "Вы даже не представляете себе, что я сейчас обнаружил!" — слышу я в телефонной трубке. Оказывается, после длительной подготовки Серджо отделил от картона лист, приклеенный еще в начале ХIX века, и увидел на обороте еще один интереснейший портрет Клеопатры", — рассказала РИА Новости Пина Раджоньери.

"Спустя почти тридцать лет история повторилась. В начале 2016 года в нашей коллекции рисунков Микеланджело начался новый этап реставрационных работ. Интересно, что их проводила ученица Серджо Бони – Антонелла Броджи. Дело дошло до "Жертвоприношения Исаака", и даже трудно себе представить, что испытала реставратор, когда увидела на обороте неизвестный доселе набросок Микеланджело. Это был подлинный сюрприз! И, конечно, огромная радость для всех нас, работающих в "Доме Буонарроти", — заметила многолетний руководитель флорентийского музея.

По словам Раджоньери, решение впервые представить широкой публике неизвестный рисунок Микеланджело именно в Капитолийских музеях пришлось ей по душе. "Здесь у меня много настоящих друзей и подруг, с которыми мы вместе работали над различными проектами в течение многих лет. Я рада, что в день рождения Рима его жители и многочисленные иностранные гости смогут познакомиться с еще одним проявлением гения Микеланджело", — подытожила глава "Дома Буонаротти".

Выставка двух уникальных рисунков Микеланджело в Капитолийских музеях Рима продлится до 7 мая.

Ранее сообщалось, что власти Ватикана намерены самостоятельно найти похищенное из архивов в 1997 году письмо, написанное скульптором и художником эпохи Возрождения Микеланджело, при этом ранее они отклонили предложение злоумышленника о выкупе письма.