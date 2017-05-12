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    Обратная сторона вечного города: Рим тонет в мусоре

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    Операция "утилизация". Гастроли львовского мусора по стране (278)

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    В городе создался яркий контраст между древними памятниками искусства и разбросанным повсюду мусором, мусор стал "первым, что жителям Рима приходит на ум, когда их спрашивают о нынешней ситуации в городе", утверждает автор New York Times.
    Мусор в Риме
    сообщество Roma fa schifo в Facebook

    РИА Новости Украина

    New York Times раскритиковал нового мэра Рима, не решившего проблему с мусором.

    "В Риме мусор практически повсюду", а политики "продолжают обещать взять проблему под контроль, но не делают этого", — пишет автор New York Times Франк Бруни.

    "Ситуация хуже, чем обычно, и более гнетущая, чем когда-либо — в прошлом году жители Рима выбрали молодого мэра (Виргиния Раджи — Ред.), она представляет новую и молодую политическую партию ("Движение 5 звезд") и дала слово изменить положение дел. Почти 11 месяцев спустя она не сделала для этого почти ничего", — утверждается в статье, которую перепечатала итальянская La Stampa.

    Мусор на улицах Львова
    Украинское фото
    Львовский мусор: я еще вернусь, ребята

    Помимо того, что в городе создался яркий контраст между древними памятниками искусства и разбросанным повсюду мусором, мусор стал "первым, что жителям Рима приходит на ум, когда их спрашивают о нынешней ситуации в городе". Кроме того, упоминается, что ни одна из европейских столиц не пребывает сегодня в таком состоянии, в каком пребывает Рим.

    Массимилиано Тонелли назвал всю ситуацию "трагичной". Он является создателем блога "Отвратительный Рим", в котором он сам и другие жители Рима описывают примеры плачевной ситуации с завалами мусора.

    По мнению Тонелли, Рим для туристов сверкает и блестит, а от ежедневного Рима, в котором проживают горожане, отдает дурным запахом. Данный факт отражает общую ситуацию в Италии, касающуюся работы правительственных учреждений: "в них все плохо организовано, и поэтому они работают неэффективно. Частные предприятия работают лучше".

    И дело не кончается завалами мусора: "в Риме повсюду встречаются уличные торговцы без лицензии на торговлю. Общественный транспорт не ходит по расписанию. Улицы полны машин, припаркованных в неположенных местах".

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