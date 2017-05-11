Папа Римский станцевал с хасидами в Ватикане

По данным Jewish News, Папа Римский пообещал ужесточить правила против уничтожения еврейских кладбищ под строительство дорог и домов и отметил, что он проявляет "нулевую терпимость" к насилию над детьми.

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Ранее Франциск прокомментировал напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном. Он заявил, что проблему может помочь разрешить некая третья страна-посредник. По его словам, эта ситуация стала "слишком накаленной", и миру грозит разрушительная война.