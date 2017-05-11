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    Папа Римский станцевал с хасидами в Ватикане

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    В Ватикане состоялась встреча Папы Римского с делегацией хасидов из США во главе с раввином Эдгаром Глюком. После обсуждения ряда вопросов они исполнили несколько отрывков из Псалмов царя Давида. На ролике видно, как Франциск улыбается и покачивается под музыку.
    Канал Zionist Report на youtube

    По данным Jewish News, Папа Римский пообещал ужесточить правила против уничтожения еврейских кладбищ под строительство дорог и домов и отметил, что он проявляет "нулевую терпимость" к насилию над детьми.

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    Ранее Франциск прокомментировал напряженность между Пхеньяном и Вашингтоном. Он заявил, что проблему может помочь разрешить некая третья страна-посредник. По его словам, эта ситуация стала "слишком накаленной", и миру грозит разрушительная война.

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