Стала известна дата встречи Трампа с папой Римским

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КИЕВ, 4 мая — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп встретится с папой Римским Франциском в Ватикане 24 мая, сообщило агентство Рейтер со ссылкой на высокопоставленные источники в Белом доме.

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Ранее Рейтер и издание Politico сообщили, что Трамп добавил к первому запланированному зарубежному турне в качестве президента остановки в Ватикане, Израиле и Саудовской Аравии.

Белый дом ранее сообщал, что Трамп посетит саммит НАТО в Брюсселе 25 мая и последующий саммит "большой семерки" на Сицилии.

Также в конце апреля сообщалось, что в следующем месяце Папа Римский Франциск готов встретиться с президентом США Дональдом Трампом во время его визита в Европу.