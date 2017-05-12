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    Из-за Евровидения Трипольская ТЭС запустила второй "холодный" блок

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    Евровидение-2017. В ожидании финала (48)

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    По информации СМИ, "подъем теплоэлектростанции с нуля" после длительного нахождения в холодном резерве – это одна из самых сложных операций, которая была выполнена квалифицированными специалистами электростанции.
    Трипольская ТЭС
    Facebook "Днепровский энергетик"

    КИЕВ, 12 мая — РИА Новости Украина. Трипольская теплоэлектростанция в Украинке в Киевской области включила в сеть второй блок для обеспечения надежности энергоснабжения Киева на период проведения песенного конкурса Евровидение-2017.

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    "С 8:00 10 мая до 24:00 13 мая работает блок №2 Трипольской ТЭС на корпусе А с нагрузкой около 115 МВт для обеспечения максимальной надежности питания потребителей Киева. Блок работает на угле марки АШ и Т", – сообщили в пресс-службе НЭК "Укрэнерго".

    В свою очередь, в сообщении корпоративного издания "Днепровский энергетик" отмечается, что команда диспетчерской службы НЭК на включение блока в работу связано с проведением Евровидение-2017.

    "Следует отметить, что "подъем теплоэлектростанции с нуля" после длительного нахождения в холодном резерве – это одна из самых сложных операций, которая была выполнена квалифицированными специалистами электростанции на достаточно высоком профессиональном уровне и проводилась впервые с момента ввода Трипольской ТЭС в промышленную эксплуатации в 1969 году", — говорится в сообщении издания в Facebook.

    Согласно данным Минэнергоугля, за период с утра 10 по утро 12 мая ТпТЭС снизила запасы угля с 41,6 тысяч тонн по 39,1 тысяч тонн.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Столица Украины уже принимала Евровидение — в 2005 году после победы на конкурсе в Стамбуле годом ранее певицы Русланы.

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