Руслана призвала покупать билеты на Евровидение на украинском языке

КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, призвала покупать на песенный конкурс в Киеве билеты, текст на которых написан на украинском языке.

"Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию "На украинское Евровидение покупай билеты на украинском языке!" — написала Руслана на своей странице в Facebook.

Певица также отметила, что купила билет на первый полуфинал с текстом на английском языке, а уже на второй — на украинском.

Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.