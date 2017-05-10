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    Культура

    Руслана призвала покупать билеты на Евровидение на украинском языке

    Тема:

    Евровидение-2017. Первый полуфинал (13)

    (обновлено: )38708
    Певица призвала в социальной сети покупать билеты "на украинское Евровидение" на украинском языке. По ее словам, на первый полуфинал она приобрела билет с текстом на английском языке, а на второй - на украинском.
    Певица Руслана. Архивное фото
    Руслана Лыжичко/Facebook

    КИЕВ, 10 мая — РИА Новости Украина. Певица Руслана, победившая на Евровидении в 2004 году, призвала покупать на песенный конкурс в Киеве билеты, текст на которых написан на украинском языке.

    Появилось видео с Сердючкой, которое не показали украинцам в ходе трансляции Евровидения. Видео
    Eurovision Song Contest/Youtube
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    "Чтобы у нас было меньше измен, давайте сделаем акцию "На украинское Евровидение покупай билеты на украинском языке!" — написала Руслана на своей странице в Facebook.

    Певица также отметила, что купила билет на первый полуфинал с текстом на английском языке, а уже на второй — на украинском.

    Украина получила право принять Евровидение-2017 после победы певицы крымскотатарского происхождения Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году.

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    Накануне состоялся первый полуфинал. В финал вышли представители Молдавии, Азербайджана, Греции, Швеции, Португалии, Польши, Армении, Австралии, Кипра, Бельгии. Кроме того, в полуфинале дважды выступила Джамала.

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