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    Гройсман: Кабмин и Рада решат, что делать с $1,5 млрд "средств Януковича"

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    По словам премьера, из 1,5 млрд долларов средств 1,1 млрд уже зачислен на счета Госказначейства, а оставшаяся часть средств проходит этап оформления и также поступит на госсчета.
    Премьер-министр Украины Владимир Гройсман
    РИА Новости Украина Евгений Котенко

    КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что решение об использовании 1,5 млрд долларов конфискованных средств режима экс-президента Украины Виктора Януковича будет принято совместно правительством и парламентом, сообщает "112 Украина". 

    Виктор Янукович
    Кадр из видео канала "112 Украина"
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    "Решение об использовании 1,5 млрд долларов конфискованных средств преступной власти будет принято совместно правительством и Верховной Радой", — сказал Гройсман.

    По словам премьера, из 1,5 млрд долларов средств 1,1 млрд уже зачислен на счета Госказначейства, а оставшаяся часть средств проходит этап оформления и также поступит на госсчета.

    Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.

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