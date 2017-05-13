Гройсман: Кабмин и Рада решат, что делать с $1,5 млрд "средств Януковича"

КИЕВ, 13 мая — РИА Новости Украина. Премьер-министр Владимир Гройсман заверил, что решение об использовании 1,5 млрд долларов конфискованных средств режима экс-президента Украины Виктора Януковича будет принято совместно правительством и парламентом, сообщает "112 Украина".

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"Решение об использовании 1,5 млрд долларов конфискованных средств преступной власти будет принято совместно правительством и Верховной Радой", — сказал Гройсман.

По словам премьера, из 1,5 млрд долларов средств 1,1 млрд уже зачислен на счета Госказначейства, а оставшаяся часть средств проходит этап оформления и также поступит на госсчета.

Ранее генеральный прокурор Юрий Луценко сообщал, что суд конфисковал в госбюджет $1,5 млрд, которые арестованы на счетах окружения беглого экс-президента Виктора Януковича.