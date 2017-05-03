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    Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии

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    Чуда не будет? Нищета и тарифный беспредел (567)

    (обновлено: )71601
    Пенсионный фонд Украины с 1 мая осуществил перерасчет пенсий. В общем повышение пенсий в результате проведенного перерасчета получили более 8,2 миллиона пенсионеров. Подробнее - в инфографике РИА Новости Украина.
    Первомайский подарок: кому и на сколько повысили пенсии. Инфографика
    РИА Новости Украина

    Украина не получит следующий транш кредита Международного валютного фонда без проведения пенсионной реформы, заявил министр финансов Украины Александр Данилюк в ходе дискуссии в Hudson Institute, Вашингтон (США).

    По словам Данилюка, есть несколько основных условий для получения следующего транша. Очень важной является пенсионная реформа.

    "Без пенсионной реформы не будет транша", — сказал Данилюк, отвечая на вопрос об условиях получения следующего транша в рамках программы с Международным валютным фондом, сообщается на сайте Hudson Institute.

    Продолжение читайте в статье "Чуда не будет: вначале пенсионная реформа, затем транш МВФ"

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