Павлив о Порошенко: захотел – дал слово, захотел – забрал

Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

В воскресенье, 14 мая, после почти года молчания президент Петр Порошенко наконец-то дал большую пресс-конференцию. Официально она проводилась по случаю Дня Европы и предоставления стране безвиза.

Как и ожидалось, пресс-конференция началась с рассказа о преимуществах безвиза для украинцев. Также Порошенко сообщил о последнем разговоре с президентом РФ Владимиром Путиным.

Затронули на пресс-конференции и тему убийства журналиста Павла Шеремета. Порошенко признал проблемы с расследованием, но на вопросы журналистов о личном контроле, — ответил, что это в компетенции прокуратуры и полиции.

В контексте сегодняшней пресс-конференции политический эксперт Михаил Павлив с иронией вспоминает, что обещал президент Петр Порошенко три года назад.

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Как пишет эксперт у себя в Facebook, "Порошенко — хозяин своему слову: захотел — дал слово, а захотел — забрал".

"Три года назад, 14 мая 2014 года, тогда внефракционный народный депутат и кандидат в президенты Петр Порошенко пообещал за три месяца нормализовать отношения с Россией. Такое заявление будущий глава государства сделал во время встречи со студентами и преподавателями Харьковского юридического университета имени Ярослава Мудрого", — отмечает политолог.

"Три месяца я отвожу, чтобы отношения с Россией были нормализованы… быстро и эффективно", — цитирует политолог Порошенко.

"Никаких компромиссов не будет у нас по поводу Крыма". При этом "рынки России будут открыты для наших предприятий". А еще — закончить войну за три дня. А еще — доллар не выше 10 грн", — вспоминает Павлив обещания президента.

"Чивоуштам, этот персонаж хозяин своему слову. Захотел — дал слово. Захотел — забрал", — констатирует эксперт.