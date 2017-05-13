Гройсман о "халявном" ремонте дорог

Порядка 30% ремонтных работ, проведенных на автодорогах Украины в минувшем году, сделаны некачественно, заявил Об этом премьер-министр Владимир Гройсман.

По его словам, исполнители таких работ уже исправляют ситуацию за свой счет.

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"Задача "Укравтодора" во главе с Новаком – восстановить украинские дороги. Мы должны сейчас сформировать программу на 5 лет, как украинские дороги будут восстанавливаться. Сегодня практически по всей стране максимально, учитывая наши возможности, ведутся работы. Работы ведутся по-разному. Я проезжал на этих праздниках несколько регионов, в том числе за рулем, смотрел, как ремонтируют дороги, где достаточно эффективно, где-то я вижу, так сказать "халява", недостаточно эффективно, мы корректируем. Важно, что создана инспекция, которая делает обследование, среди прошлогодних дорог, которые были сделаны, найдены 30% брака, и сейчас заставили тех, кто делал эти дороги, за свой счет начать восстановление и ликвидацию недостатков", — сказал премьер-министр в эфире телеканала "112 Украина".

Ранее сообщалось, что ремонт дорог к Евровидению обойдется Киеву в 90 млн грн.