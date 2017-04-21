наверх
21.04.201704:01
Курсы валют НБУ
  • EUR28.75+ 0.02
  • USD26.76- 0.03
Рубрики
Ещё
    Культура

    Ремонт дорог к Евровидению обойдется Киеву в 90 млн грн

    Тема:

    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (606)

    (обновлено: )6
    В частности, запланирован капитальный ремонт ул. Митрополита Андрея Шептицкого от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади. Его стоимость - 48,5 млн грн.
    Ремонт дорог в Киеве
    Facebook Кличко - мэр

    КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Ремонт дорог к песенному конкурсу Евровидение обойдется Киеву в 91,3 миллиона гривен, сообщили в департаменте инфраструктуры КГГА в ответ на запрос 112.ua.

    Издание приводит список улиц и стоимость дорожных работ:

    Проститутка в ожидании клиентов.
    Associated Press
    Евровидение-2017. Берегитесь проституток

    — капитальный ремонт Русановской набережной от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал(2 млн грн); 

    — капитальный ремонт ул. Р. Окипной от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади (30,2 млн грн);

    — капитальный ремонт ул. Митрополита Андрея Шептицкого от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади (48,5 млн грн);

    — строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра (3,1 млн грн);

    Читайте также: The Guardian: Евровидение — как политика наступила песне на горло

    — ремонт автодорожного моста №2 через Русановский канал, который соединяет Русановскую набережную с ул. Р. Окипной (502 тыс. грн);

    — ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через р. Днепр с покраской перильного ограждения (3,1 млн грн);

    — ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через р. Днепр с ремонтом перильного ограждения (2 млн грн);

    — ремонт Каховского путепровода №2 на пересечении пр. Броварского и ул. Митрополита Шептицкого (605,4 тыс. грн);

    — ремонт Каховского путепровода №1 на пересечении пр. Броварского и ул. Е. Сверстюка (605,4 тыс. грн).

    Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Николай Мартыненко
    Задержание экс-депутата Николая Мартыненко
    Снег в Одессе
    Весенняя непогода: Украину засыпает снегом
    Олег Скрипка. Архивное фото
    Языковая зачистка. Табу на русский
    На месте стрельбы в центре Парижа
    ЧП в Европе: стрельба в центре Парижа