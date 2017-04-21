Ремонт дорог к Евровидению обойдется Киеву в 90 млн грн

КИЕВ, 21 апр — РИА Новости Украина. Ремонт дорог к песенному конкурсу Евровидение обойдется Киеву в 91,3 миллиона гривен, сообщили в департаменте инфраструктуры КГГА в ответ на запрос 112.ua.

Издание приводит список улиц и стоимость дорожных работ:

— капитальный ремонт Русановской набережной от моста Патона до автомобильного моста через Русановский канал(2 млн грн);

— капитальный ремонт ул. Р. Окипной от автомобильного моста через Русановский канал до Левобережной площади с транспортной развязкой на Левобережной площади (30,2 млн грн);

— капитальный ремонт ул. Митрополита Андрея Шептицкого от площади Пантелеймона Кулиша до транспортной развязки на Левобережной площади (48,5 млн грн);

— строительство трех светофорных объектов возле Международного выставочного центра (3,1 млн грн);

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— ремонт автодорожного моста №2 через Русановский канал, который соединяет Русановскую набережную с ул. Р. Окипной (502 тыс. грн);

— ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через р. Днепр с покраской перильного ограждения (3,1 млн грн);

— ремонт асфальтобетонного покрытия моста Метро через р. Днепр с ремонтом перильного ограждения (2 млн грн);

— ремонт Каховского путепровода №2 на пересечении пр. Броварского и ул. Митрополита Шептицкого (605,4 тыс. грн);

— ремонт Каховского путепровода №1 на пересечении пр. Броварского и ул. Е. Сверстюка (605,4 тыс. грн).

Евровидение в этом году пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна была представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму. Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.