The Guardian: Евровидение - как политика наступила песне на горло

Тимур Громов, РИА Новости Украина

"Мало какие из правил так меняются, подвергаются манипуляциям и откровенно нарушаются, как действующий на международном конкурсе эстрадной песни "Евровидение" запрет на использование "текстов, призывов (или) жестов политического или аналогичного характера". За шесть десятилетий существования конкурса бывало всякое — и мир, и войны, и падение Берлинской стены — но в этом году политика охватила "Евровидение" более бесцеремонно, чем когда-либо", — пишет Ханна Эллис-Петерсен в статье для The Guardian.

"Наделавшая много шума схватка между принимающей страной, Украиной, и Россией достигла апогея в пятницу, когда российская телекомпания "Первый канал" объявила, что не будет транслировать конкурс, который пройдет в следующем месяце. Этот шаг сделан в ответ на решение принимающей страны не допустить к участию представительницу России Юлию Самойлову после того, как выяснилось, что она посещала Крым в 2014 году… и выступала там. По сообщению Европейского вещательного союза, решение России лишило ее возможности участвовать в конкурсе в этом году", — напоминает автор публикации.

"Мы решительно осуждаем решение украинских властей ввести запрет на въезд для Юлии Самойловой, поскольку мы считаем, что этот запрет в корне подрывает репутацию и принцип неполитизированности конкурса и его миссии по объединению всех стран посредством дружеского соревнования", — заявил председатель наблюдательного совета "Евровидения" Франк Дитер Фрейлинг. "Однако подготовка к конкурсу в Киеве продолжается и идет полным ходом. Нашим приоритетом остается проведение в мае зрелищного песенного конкурса".

"Это — первый случай, когда принимающая страна запретила въезд участнику из другого государства, и многие в "Евровидении" обвинили Украину в том, что она политизирует конкурс. Правда, другие считают решение выдвинуть на конкурс Самойлову таким же политическим шагом со стороны России, который вынуждает Украину делать выбор — либо отстаивать свои законы, либо успокаивать организаторов и участников "Евровидения". Россия изначально обещала в интересах мира не выбрать участника, который мог бы вызвать споры, и только в ночь перед окончанием срока приема заявок она, наконец, предложила к участию Самойлову", — пишет Ханна Эллис-Петерсен.

Бен Ройстон, который прежде руководил крупнейшим информационным сайтом "Евровидения" и неоднократно был членом жюри по отбору песен конкурсантов "Евровидения", а также работал с последними командами из Швеции и Азербайджана, победившими в конкурсе, сказал: "Политика всегда была синонимом "Евровидения", и эта последняя демонстрация позиции просто была частью давней традиции".

Помимо этого Ройстон отметил, что многие страны рассматривают "Евровидение" как площадку для продвижения своей национальной самобытности и культуры, а также как способ заявить о себе как о современном политическом государстве. В 2011 году Азербайджан сделал частью своей национальной политики победу на "Евровидении", чего и добился два года спустя, говорится в статье.

"В предыдущие годы конфликты между Азербайджаном и Арменией, а затем — между Россией и Грузией проникли и на сцену конкурса. В 2009 году, когда Москве была принимающей страной "Евровидения" (год спустя после российско-грузинской войны), Грузия отозвала своего участника после того, как организаторы потребовали, чтобы она изменила текст и название своей песни We Don't Wanna Put In, поскольку песню сочли слишком явным выражением критики в адрес российского президента Владимира Путина", — напомнила автор публикации.

"Точно так же и Армения решила не участвовать в конкурсе, когда он проводился в Азербайджане, из-за продолжающегося территориального спора между этими двумя государствами, а в прошлом году армянскую участницу осудили за то, что она развернула флаг республики, права на территорию которой оспаривают эти две страны", — продолжает Ханна Эллис-Петерсен.

"Однако вместо того, чтобы дисквалифицировать Россию за выдвижение участницы, которая явно вызовет недовольство Украины, Европейский вещательный союз предложил, чтобы Самойлова выступила по видеомосту. Правда, это предложение было отвергнуто и Украиной, и Россией", — говорится в статье. После того, как Украина объявила о своем запрете на въезд, Самойлова прокомментировала это в эфире российского государственного "Первого канала", сказав, что не понимает, почему Киев увидел "во мне, в такой маленькой девочке, какую-то угрозу".

Но, по словам Ройстона, "реальная история в этом году состоит в том, как Россия манипулируют этой ситуацией, чтобы политизировать конкурс". Он сказал: "Они выбрали участницу в инвалидной коляске, которая публиковала в социальных сетях пророссийские высказывания о Крыме. Ей бы никогда не разрешили приехать в Украину, но они все равно выбрали ее. И теперь Россия во всеуслышание заявляет: "Как может Украина делать эту бедную милую девушку в инвалидной коляске жертвой своих законов?".

Россия, правда, утверждает, что выбор Самойловой соответствует духу "Евровидения", исповедующего многообразие, и решение не выдавать ей визу "серьезным образом девальвирует предстоящий конкурс", говорится в публикации.

"Россия как страна, вносящая плату за участие в "Евровидении", является одним из крупнейших финансовых доноров конкурса, и показатели рейтинга популярности трансляций конкурса здесь самые высокие среди стран-участниц. Однако в последние годы государственная вещательная компания испытывает давление со стороны различных российских политиков, требующих вообще бойкотировать "Евровидение" за то, что этот конкурс, как им кажется, поддерживает и разделяет ЛГБТ-ценности, что противоречит российским собственным законам о запрете "гей-пропаганды", — пишет Ханна Эллис-Петерсен.

Кэтрин Бейкер, преподаватель истории XX века из университета Халла, занимающаяся изучением песенного конкурса "Евровидение", считает, что будет досадно и стыдно, если после этой последней схватки организаторы решат "пресекать" политику, продолжает автор статьи.

"Каждый год "Евровидение" рассказывает нам о том, что значит быть европейцем, и это является формой политической коммуникации, — полагает Бейкер. — Одним из аргументов, высказываемых критиками в адрес "Евровидения", состоит в том, что этот конкурс — просто безвкусица, китч, и он ничего не значит. Если вы и дальше ограничиваете это пространство и занимаете более жесткую позицию в отношении того, что считается политическим, вы все больше и больше разрушаете то, на что, возможно, ориентирована и к чему имеет отношение популярная музыка на самом деле".

"Это в конечном итоге отрицательно скажется на конкурсе и сыграет на руку тем критикам, которые утверждают, что это просто бессмысленное, пустое развлечение", — говорится в статье.