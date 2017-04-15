EBU скрывает размер убытков организаторов Евровидения из-за позиции РФ

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Европейский вещательный союз (EBU) не стал комментировать, какие убытки могут понести организаторы Евровидения в Киеве из-за неучастия России в конкурсе и отказа российского Первого канала транслировать мероприятие.

Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. EBU предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считают возможным транслировать конкурс.

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"Финансовые взаимоотношения между EBU и его членами являются конфиденциальными", — сообщили РИА Новости в союзе, отвечая на вопрос, какие убытки могут понести организаторы конкурса в сложившейся ситуации.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.