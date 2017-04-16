Кириленко: Россия изолировала себя от Евровидения

"Россия сама себя изолировала от Евровидения-2017. Более того, Кремль таким решением изолировал весь российский народ от возможности увидеть это фантастическое и прекрасное шоу, в котором принимают участие 42 страны не только Европы, но и мира", — заявил вице-премьер.

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По его словам, миллионы россиян благодаря спутниковому телевидению и интернету, независимо от воли Кремля, будут смотреть выступления 42 участников песенного конкурса. Кириленко также рассказал, что подготовка к Евровидению в Киеве проходит усиленными темпами.

"Еще несколько уникальных вещей предложит Украина на нынешнем Евровидении, и все те, у кого есть добрая воля, кто хочет мира и дружбы во всем мире и в Европе, — они и будут участвовать, и будут смотреть Евровидение", — заявил Кириленко.