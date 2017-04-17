Евровидение-2017. Проститутки могут быть опасны – эксперт

РИА Новости Украина – радиостанция Голос Столицы

В Киеве на время проведения Евровидения-2017 уже запретили продажу алкоголя в стеклянной таре вокруг МВЦ и в Еврогородке. Плюс ко всему в Киеве во время проведения конкурса будут работать 11 тысяч видеокамер и "полиция диалога".

Национальная полиция дала рекомендации иностранцам, которые собираются посетить международный песенный конкурс. В частности, гостям столицы посоветовали кричать и убегать в случае опасности. Подробные рекомендации находятся на сайте ведомства.

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Подготовку к проведению в Киеве Евровидения-2017 прокомментировал в эфире радиостанции Голос Столицы подполковник милиции запаса, эксперт Украинской федерации профессионалов безопасности Сергей Пархоменко.

Как вы оцениваете подготовку правоохранителей к конкурсу?

— Глядя на то, что анонсировала Нацполиция, они готовятся неплохо. Рекомендации и разработанные меры, на мой взгляд, вполне достаточны. Достаточно хорошо продуманы количество правоохранителей и превентивные меры, которые касаются алкоголя, "полиции диалога" и камер наблюдения. Они, правда, не озвучили тот момент, что касается рам металлоискателей, готовности кинологической службы и взрывотехников. Во время проведения таких мероприятий возможны любые угрозы, в том числе, и террористические. Конечно же, кинологи нужны для поисков возможных наркотиков.

С чем связан запрет алкогольных напитков в стеклянной таре?

— Это стандартная и абсолютно грамотная практика. Во время Евро-2012 в специальные зоны тоже можно было проходить, если пиво было разлито в пластиковые стаканы. Поскольку стеклянной и металлической тарой можно нанести серьезные повреждения.

Вам не кажется, что надо было запретить алкоголь в самом МВЦ и вокруг?

— Это все же развлечение. Алкоголь является частью развлечения. Мы от этого никуда не уйдем. Ограничив еще это, мы нарушим права граждан, что допустим во всем мире — употребление слабоалкогольных напитков в слабых нормах, если человек после этого не нарушает общественного порядка.

На сайте Нацполиции опубликовали рекомендации иностранцам. Рекомендуют в случае опасности кричать и убегать.

— Это исчерпывающие рекомендации, потому что здесь могут быть провокаторы, пьяные люди или просто недовольные. Нет других вариантов. Да, на самом деле нужно кричать, убегать и стараться с незнакомыми подозрительными людьми не выпивать. Еще Нацполиции следует напомнить гостям Евровидения, чтобы они осторожно общались с незнакомыми женщинами в нашей стране. Как по Евро-2012, под Евровидение также активизируется работа проституток. А проститутки могут не просто предоставить свои услуги, а и раздеть гражданина, достать его деньги и все остальное. Поэтому в этом плане нужно быть аккуратным. Это касается того, что не следует употреблять алкоголь с незнакомыми женщинами, не ходить к ним домой, чтобы потом не оказаться без ничего.

Способны ли камеры, о которых говорят правоохранители, предотвратить или подтвердить факт преступления?

— Вы знаете, на мой взгляд, хвастаться большим количеством камер — неразумный перебор. У нас до сих пор не разработаны интеллектуальные системы наблюдения, которые анализировали бы угрозы и передавали сигнал человеку. Для обработки всей этой информации нужен человеческий фактор. Люди не смогут за этими камерами уследить, но потом смогут снять запись с части камер, где произошло правонарушение. Во время Евро-2012 по Киеву работало около 150 камер и со всем справились. Поэтому тут главное дело не в самих камерах, а в возможности обработать информацию, которую эти камеры передают.

Успеют ли установить большую часть недостающих камер видеонаблюдения до начала Евровидения?

— Нужно ли это и смогут ли они установить в соответствии с сервером и программным обеспечением камеры, которые смогут обработать такой массив данных — это вопрос. Я хочу сказать, что во время подготовки Евро-2012, закупили ручные переводчики для полицейских на достаточно внушительную сумму. Но в результате они были неспособны работать и полицейские их не использовали. А суммы там были порядка ста тысяч долларов. То же самое с этими камерами.

Что такое "полиция диалога" и насколько она эффективна?

— Для нашей страны это новое, а в других странах "полицейские диалоги" уже давно работают на массовых мероприятиях во время проведения футбольных акций. Это хорошая практика, к которой нужно быть подготовленным. Вы не научите работать за 15 минут или даже дней. Здесь понадобится, как минимум, тридцать. Просто пройти тренинг — этого мало. Надо просто поучаствовать в этих мероприятиях и в живую поработать с людьми. "Полиция диалога" контактирует с людьми, которые уже идут на агрессию. Реальные полицейские сразу достают или пистолет или задерживают, "полицейские диалога" разговаривают. Особенно часто эта практика используется во время проведения футбольных матчей.

Ранее исполнительный продюсер "Евровидения-2017" Виктория Романова в эфире "ГС" сообщила о том, как проходит подготовка к конкурсу, какие мероприятия планируются в ближайшее время, и достаточно ли средств выделяет государство.

Также советник министра внутренних дел Иван Варченко заявил в эфире Голоса Столицы, что военно-полицейское положение в Украине станет для иностранцев во время Евровидения увлекательным элементом антуража, которое они будут с интересом вспоминать.