наверх
15.04.201720:55
Курсы валют НБУ
  • EUR28.56+ 0.06
  • USD26.86- 0.01
Рубрики
Ещё
    Культура

    Кириленко: россияне будут смотреть Евровидение по интернету

    Тема:

    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (597)

    (обновлено: )43
    По словам Кириленко, миллионы россиян по спутниковой связи будут "пересматривать картинку из Украины, из Киева" и будут смотреть выступления 42 участников.
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Украинское фото

    КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Миллионы россиян смогут увидеть Евровидение-2017 в интернете или по спутниковому телевидению. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

    Юлия Самойлова
    vk.com/clubjuliasamoilova
    Евровидение минус Россия в соцсетях: логично, но несправедливо

    "Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников", — сказал Кириленко в видеообращении, которое обнародовано в Twitter.

    На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Вячеслав Кириленко. Архивное фото
    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев
    Жилой дом, пострадавший в результате обстрела в Донецке. Архивное фото
    Три года АТО: шаткое пасхальное перемирие
    Военный парад как демонстрация силы КНДР
    Превентивные меры. Ядерные угрозы КНДР и США
    Владимир Гройсман в Верховной Раде
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана