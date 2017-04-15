Кириленко: россияне будут смотреть Евровидение по интернету

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Миллионы россиян смогут увидеть Евровидение-2017 в интернете или по спутниковому телевидению. Об этом заявил вице-премьер Украины Вячеслав Кириленко.

"Мы с вами знаем, что миллионы россиян по спутниковой связи будут пересматривать картинку из Украины, из Киева, которую будет транслировать наш украинский Первый национальный канал, и будут смотреть выступления 42 участников", — сказал Кириленко в видеообращении, которое обнародовано в Twitter.

На Евровидении-2017 в Киеве Россию должна была представлять Самойлова с песней о любви Flame Is Burning, однако Служба безопасности Украины запретила артистке въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.