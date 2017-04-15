Эрнст: очень жаль, что Евровидение пошло на поводу у украинской власти

КИЕВ, 15 апр — РИА Новости Украина. Правило об отстранении от участия в Евровидении страны, которая не транслирует конкурс в предыдущем году, не применимо к России, заявил генеральный директор российского Первого канала Константин Эрнст.

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Ранее Европейский вещательный союз (EBU) заявил, что Россия не примет участие в Евровидении-2017 в Киеве, так как отказалась от предложенных альтернатив после отказа Украины пустить Самойлову на территорию страны. EBU предлагал России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На российском Первом канале заявили, что считают эти варианты неприемлемыми и в сложившейся ситуации не считают возможным транслировать конкурс.

"Такое правило существовало. Но так как мы не будем участвовать механистически в нарушении правил Европейского вещательного союза, то на нас это не распространяется", — ответил Эрнст на просьбу прокомментировать сообщения о том, что по одному из правил, если страна или канал не транслирует Евровидение, то не участвует в конкурсе в следующем году.

Он подтвердил, что Европейский вещательный союз сам нарушил свои правила, поскольку должен был либо не зарегистрировать российскую участницу, либо обеспечить ее участие.

"Да. По правилам Евровидения страна-организатор должна обеспечить получение въездных виз участником и сопровождающей его делегацией. То, что произошло, это беспрецедентный случай за все 62 года истории конкурса. Мне очень жаль, что Евровидение пошло на поводу у украинской власти", — сказал Эрнст в в интервью "Коммерсанту".

В 1999 году Россия уже оказывалась вне Евровидения, так как годом ранее приняла решение не транслировать конкурс в прямом эфире из-за отсутствия российского представителя, а по правилам Евровидения такая трансляция обязательна. В 1998 году Россия не попала в число участников конкурса согласно определяющемуся результатами предыдущих лет рейтингу.

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Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая. Согласно результатам жеребьевки, участница от России выступит во втором полуфинале.

Напомним, 22 марта СБУ запретила въезд Самойловой на территорию Украины на три года. Поводом для запрета стало участие россиянки в концерте в Крыму без разрешения украинских властей.