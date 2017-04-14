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    Зарубежье

    Евровидение минус РФ: реакция в Европе

    (обновлено: )14020
    Из-за вынужденного отказа России от участия в конкурсе Евровидение несет имиджевые и финансовые потери - РФ считается крупной площадкой, а теперь в стране не будет трансляции конкурса.
    Эмблема Евровидения в Киеве
    УНИАН

    РИА Новости Украина

    Европейский вещательный союз (EBU) осуждает поведение Украины в отношении российской конкурсантки Евровидения, которое привело к отказу РФ от участия в популярном конкурсе, сообщили Sputnik в пресс-службе союза.

    Украина ввела запрет на въезд в страну российской певице Юлии Самойловой после того, как ее объявили конкурсанткой Евровидения от РФ. Поводом для такого запрета стало выступление певицы в Крыму еще в 2015 году. Как стало известно 14 апреля, из-за сложившейся ситуации российский "Первый канал" отказался от участия в конкурсе.

    ЕВС осуждает

    "К сожалению, оба предложения (транслировать выступление Самойловой или заменить конкурсанта — Sputnik) были отклонены "Первым каналом". Поэтому Россия не будет участвовать в 62-м конкурсе "Евровидение". Мы очень хотели, чтобы все 43 страны смогли принять участие в конкурсе в этом году и сделали все возможное для достижения этого", — отметили в ЕВС.

    По словам председателя наблюдательного совета Евровидения Франка-Дитера Фрейлинга, EBU "решительно осуждает решение украинских властей" ввести запрет на въезд Юлии Самойловой.

    "…поскольку мы считаем, что оно полностью подрывает целостность и неполитический характер песенного конкурса Евровидение и его миссию объединять все народы посредством дружеского соревнования", — заявил Фрейлинг.

    Как было известно ранее, за такое поведение Украина может нарваться на санкции в отношении ЕВС. Однако конкурса ее лишать союз не планирует.

    Что дальше?

    Эксперты отмечают, что из-за вынужденного отказа России от участия в конкурсе Евровидение несет значительные имиджевые и финансовые потери — РФ считается крупной площадкой, а теперь в стране не будет трансляции конкурса, ее взнос за участие ЕВС также вернет.

    Ситуация с Юлией Самойловой ясна: российские вещатели уже заявляли о том, что в следующем году вне зависимости от страны — хозяйки конкурса представлять РФ на Евровидении будет именно она.

    В самом Евровидении-2017 на данный момент осталось 42 страны-участницы, однако ряд стран могут бойкотировать конкурс из-за ситуации вокруг Самойловой. Ранее ни одна страна — хозяйка "Евровидения" не позволяла себе ограничивать допуск на конкурс представителей каких-либо государств.

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