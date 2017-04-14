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    "Сухой закон" и 7 тысяч камер. Киев готовится к Евровидению

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    В Киеве возле локаций Евровидения-2017 планируют ограничить продажу алкогольных напитков и установить около 7 тысяч камер. Кроме того, за каждой делегацией будут закреплены англоязычные полицейские, рассказали в КГГА.
    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    УНИАН

    Соня Тарасюк, РИА Новости Украина

    В Киеве – не пить

    В столице ограничат продажу алкоголя на время проведения Евровидения. В четверг, 13 апреля, пресс-служба Киевского горсовета сообщила, что депутаты поддержали обращение Нацполиции относительно запрета продажи спиртных напитков во время проведения конкурса.

    Речь идет о запрете продажи пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных, слабоалкогольных напитков и вин – для минимизации рисков возникновения правонарушений.

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    Камеры повсюду

    Кроме того, власти Киева планируют задействовать около 7 тысяч камер видеонаблюдения для обеспечения безопасности во время Евровидение, заявил в четверг директор департамента информационно-коммуникационных технологий КГГА Юрий Назаров.

    Строительство главной сцены Евровидения-2017 и зрительного зала в Киеве
    УНИАН
    Как монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве

    "На базе городского дата-центра у нас развернута система видеонаблюдения, которая дает возможность подключить до 11 тысяч камер… На данный момент у нас установлены около 4 тысяч видеокамер… Мы проводим работу, чтобы подключить к нашей системе посторонние камеры, которые находятся, например, на торговых центрах, аптеках, банках и других частных учреждениях. Около 7 тысяч камер будут наблюдать за ситуацией", – сообщил Назаров.

    По его словам, всего на локациях проведения конкурса будут установлены 250 обзорных камер и 50 роботизированных камер. На главной локации – Международном выставочном центре – будут установлены 115 камер видеонаблюдения.

    Всего определены 13 ключевых локаций "Евровидения" (включая Броварской проспект, Михайловскую и Софийскую площади, улицу Крещатик, Почтовую и Контрактовую площади, Труханов остров).

    Также камеры будут установлены на мостах, школах, детсадах, театрах, центральных улицах города. Кроме того, по словам Назарова, тестируется систему видеоаналитики, с помощью которой операторы смогут определять опасность на объектах.

    Он уточнил, что в настоящее время в Киеве установлены около 4 тысяч камер видеонаблюдения на объектах социально-культурного значения, музеях, театрах, в местах массового скопления людей, на пяти мостах в столице и непосредственно на центральных улицах Киева.

    "То есть, у нас полностью создана инфраструктура для технического обеспечения безопасности в Киеве", – заверил Назаров.

    Англоязычные полицейские

    Что касается непосредственно безопасности иностранных гостей, то за каждой делегацией будут закреплены англоязычные полицейские, подразделения охраны будут обеспечивать безопасность иностранных гостей в местах их локации.

    Логотип Евровидения
    УНИАН
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    Также для иностранных гостей Евровидения будут разработаны рекомендации действий в той или иной ситуации, в международном аэропорту "Борисполь" и в центре Киева будут размещены информационные киоски и стенды.

    "Мы не видим оснований для каких-то серьезных инцидентов, но, конечно, мы готовимся к любому развитию событий, рассматриваем любые варианты… чтобы их упредить", – заявил руководитель штаба координации мер безопасности во время подготовки и проведения Евровидения Богдан Лизогуб.

    В частности, по его словам, на будущей неделе пройдут практические тактико-специальные учения.

    Также Лизогуб рассказал, что планируется ограничение движения транспорта во время проведения конкурса, в частности, это касается центра столицы.

    Ранее сообщалось, что на время проведения международного песенного конкурса "Евровидение" в Киеве усилят меры охраны общественной безопасности. В частности, за общественным порядком и безопасностью в столице будут следить около 10 тысяч полицейских, военнослужащих Нацгвардии, работников Госпогранслужбы и Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

    По материалам из открытых источников интернет

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