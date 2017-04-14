В Кремле прокомментировали неучастие России в Евровидении

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сожалеет, что организаторы Евровидения оказались неспособны заставить Украину соблюсти правила проведения конкурса.

"Выразить сожаление. Выразить также сожаление с тем, что организаторы Евровидения оказались неспособны выполнить условия своих же правил и оказались неспособны призвать страну, которая изъявила готовность провести у себя этот конкурс, соблюсти правила принимающей стороны, которые прописаны в соответствующих документах Европейского вещательного союза", — сказал Песков, отвечая на просьбу прокомментировать ситуацию.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Подготовка сопровождается скандалами вокруг участницы от РФ, которую в этом году должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви "Flame Is Burning". Служба безопасности Украины запретила ей въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

Ранее организатор конкурса EBU предложил России либо транслировать конкурс через спутник, либо сменить конкурсанта. На "Первом канале" заявили, что считают неприемлемыми предложенные варианты удаленного участия Юлии Самойловой, либо ее замену на другого участника, и в сложившейся ситуации канал не считает возможным транслировать конкурс.

Позже Европейский вещательный союз заявил, что Россия не примет участие в конкурсе, так как отказалась от предложенных альтернативных вариантов.