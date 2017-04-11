Как монтируется главная сцена Евровидения-2017 в Киеве

В Киеве полным ходом монтируется сцена и зрительный зал главной арены Ервовидения 2017. Одним из первых фотографии опубликовал вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко.

Читайте также: DW: Украина переполитизировала Евровидение

"Показали нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Ервовидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", — написал Кириленко в своем Twitter.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.