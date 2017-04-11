наверх
11.04.201717:00
Курсы валют НБУ
  • EUR28.49- 0.18
  • USD26.93- 0.04
Рубрики
Ещё
    Общество

    В МВД пообещали обеспечить безопасность на Пасху, Евровидение и ЧМ по хоккею

    (обновлено: )6311
    Как сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровый, все правоохранительные органы полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи, Чемпионата мира по хоккею, майских праздников и Евровидения-2017.
    Министерство внутренних дел Украины
    Украинское фото

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины обеспечат общественную безопасность во время весенних массовых мероприятий, в частности, во время празднования Пасхи, а также проведения в Киеве чемпионате мира по хоккею и конкурса Евровидение, сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровый.

    Наручники
    УНИАН
    Реформа криминалитета - апгрейд преступлений 90-х

    "МВД, в частности подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Государственной таможенной службы полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи, Чемпионата мира по хоккею, майских праздников и Евровидения-2017. В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", — цитирует пресс-служба МВД Украины выступление Ярового в ходе совещания руководства правоохранительных органов во вторник.

    По словам замглавы Нацполиции Украины — руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 миллионов граждан.

    По его словам, к обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи — военнослужащие Национальной гвардии Украины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Валерия Гонтарева
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Сотни человек штурмовали "газетную арку" в Полтаве: кадры с места событий. Видео
    Протесты по-украински: "Арочный Майдан" в Полтаве
    Президент Белоруссии Александр Лукашенко. Архивное фото
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США