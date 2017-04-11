В МВД пообещали обеспечить безопасность на Пасху, Евровидение и ЧМ по хоккею

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Правоохранительные органы Украины обеспечат общественную безопасность во время весенних массовых мероприятий, в частности, во время празднования Пасхи, а также проведения в Киеве чемпионате мира по хоккею и конкурса Евровидение, сообщил первый замглавы МВД Украины Сергей Яровый.

"МВД, в частности подразделения Нацполиции, Нацгвардии, Госслужбы по чрезвычайным ситуациям и Государственной таможенной службы полностью готовы обеспечить правопорядок в городах и селах во время Пасхи, Чемпионата мира по хоккею, майских праздников и Евровидения-2017. В этот период силовые и правоохранительные структуры будут работать в тесном взаимодействии для обеспечения безопасности наших граждан и гостей", — цитирует пресс-служба МВД Украины выступление Ярового в ходе совещания руководства правоохранительных органов во вторник.

По словам замглавы Нацполиции Украины — руководителя патрульной полиции Александра Фацевича, на пасхальные праздники правоохранители ожидают проведения богослужений в более чем 15 тысячах культовых сооружений. Участие в них могут принять почти 8 миллионов граждан.

По его словам, к обеспечению правопорядка в пасхальную ночь планируем привлечь почти 25 тысяч правоохранителей, из которых 1,5 тысячи — военнослужащие Национальной гвардии Украины.