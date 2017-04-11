DW: Украина переполитизировала Евровидение

Владимир Матвеев, обозреватель

Песенный конкурс "Евровидение-2017" в Киеве стал "жертвой политических распрей", после того как в марте Украина запретила российской участнице въезд в страну. Этот запрет участнице международного конкурса Юлии Самойловой накалил дискуссии о его значительной политизации, а также высветил реакции в мире и самих участников на скандал.

За несколько недель до начала конкурса "Евровидение-2017" в Киеве многие его участники гастролируют по Европе, представляя свои номера. Одна из наибольших промо-вечеринок такого рода состоялась 8 апреля в Амстердаме.

Для немецкой DW это была хорошая возможность опросить участников конкурса о российско-украинском скандале. Его причиной стал трехлетний запрет украинских властей на въезд в страну для россиянки. Летом 2015 года она выступала в присоединенном к России Крыму, приехав на полуостров с территории России. Служба безопасности Украины запретила ей на три года въезд на территорию страны под предлогом нарушения национального законодательства.

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О том, что Самойловой запрещен въезд на Украину, знают все участники "Евровидения", в том числе Славко Калезич.

По мнению представителя Черногории Славко Калезича самого экстравагантного участника "Евровидения-2017", "лучше, если бы российская исполнительница получила возможность выступить в Киеве: ведь речь идет о музыке, об искусстве. И политика не должна вмешиваться в искусство", передает DW.

Несмотря на то, что сам Славко, по его признанию, игнорирует политику, он говорит, что "по-человечески мне стыдно за то, что случилось с Россией и Украиной, потому что "Евровидение" — оно про любовь, оно про музыку. Но политике позволили вмешаться в конкурс, и это плохая идея".

Левина, представительница ФРГ на "Евровидении-2017", которая выступит с композицией "Perfect life", считает, что ситуация в преддверии конкурса далека от идеальной. В беседе с DW она выразила сожаление, что "политика все-таки оказывает такое влияние на этот музыкальный конкурс". "Мне бы хотелось, чтобы главной на нем была музыка, то, ради чего этот конкурс проводится", рассказала она.

По словам представителя Болгарии, самого молодого участника нынешнего "Евровидения" 17-летнего Кристиана Костова, "не мне судить, правильный или неправильный был запрет. У каждого своя точка зрения. Каждый это видит по-разному, как и любой политический вопрос. Но я хочу сказать, что Юля — безумно хороший человек. И я все еще надеюсь, что увижу ее в Киеве. Был бы рад выступить с ней на одной сцене", — таким в итоге был ответ Кристиана DW, который прозвучал "довольно убедительно и искренне".

Фаворит нынешнего песенного конкурса, итальянец Франческо Габбани, который представит композицию "Occidentali's Karma" так ответил на просьбу DW прокомментировать скандал: "Мне жаль российскую участницу, но я бы предпочел вести разговор не о политике, а о музыке".

Однако, солист украинской группы O.Torvald Женя Галич придерживается иной точки зрения, дав понять в интервью DW: "Я считаю, что любые законы страны нужно уважать". Этот украинец не готов выступить на одной сцене с Самойловой в Киеве.

Хотя, ранее, представлявший Украину на "Евровидении-2007" в Хельсинки в роли Верки Сердючки Андрей Данилко сказал, как сообщало 22 марта Радио Свобода, что власти Украины должны сделать исключение и разрешить въезд на конкурс участнице от России Самойловой, которая "не представляет никакой угрозы национальной безопасности Украины".

Участники белорусского дуэта Naviband сослались на абсолютную аполитичность. Так, по словам представителя дуэта Артема Лукьяненко, в их песне на белорусском языке поется о любви к своему делу, своему народу и стране: "Это такой здоровый патриотизм". Однако, оказалось, что "можно быть патриотом и не задумываться о политике", передает DW. "Мы не знаем, как к ней (к политике) относиться. Мы просто за музыку", дополнила женская половина Naviband Ксения Жук.

Дуэт Norma John приедет в Киев из Финляндии. Подобно белорусам, финны оказались очень приветливой и жизнерадостной парой. Впрочем, "мрачноватая тень" пробежала по их лицам, когда DW попросила прокомментировать скандал.

Но, возможно, это была и "тень недовольства вопросом", на который они ответили DW так: "Мы не думаем о политике. Наше внимание сосредоточено на музыке. Это решение не в наших руках".

Официальный Киев в любом случае, понесет репутационные потери, прежде всего в Евросоюзе, из-за запрета на въезд в страну участнице конкурса "Евровидение-2017" от России Самойловой, передвигающейся на инвалидной коляске.