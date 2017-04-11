Кириленко показал фото, как строится главная сцена Евровидения

КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслава Кириленко опубликовал фотографии подготовки главной сцены Евровидения.

"Показали нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Ервовидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", — написал Кириленко в своем Twitter.

На головній арені #Євробачення2017 повним ходом монтуються головна сцена, грін-рум, глядацькі трибуни, звук та світло, суперсучасні екрани pic.twitter.com/I64TlPYjDN — В'ячеслав Кириленко (@KyrylenkoVyach) 11 апреля 2017 г.

Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.