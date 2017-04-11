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    Культура

    Кириленко показал фото, как строится главная сцена Евровидения

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    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (574)

    (обновлено: )39
    Вице-премьер-министр Вячеслав Кириленко отметил, что продемонстрировал иностранным журналистам подготовку Украины к песенному конкурсу Евровидение-2017.
    Подготовительные работы к Евровидению в Киеве
    Twitter Вячеслава Кириленко

    КИЕВ, 11 апр — РИА Новости Украина. Вице-премьер-министр Вячеслава Кириленко опубликовал фотографии подготовки главной сцены Евровидения.

    "Показали нашим и иностранным медиа подготовку главной арены Ервовидения 2017: работы идут полным ходом, монтаж в разгаре, график выдерживается", — написал Кириленко в своем Twitter.

    Ранее вице-премьер Вячеслав Кириленко сообщил, что на мероприятия Евровидения-2017 уже проданы более 27 тысяч билетов, из них половину купили украинцы.

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