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    Украина обвинила Россию в создании негатива вокруг Евровидения

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    Скандальное Евровидение: Россия не едет в Киев (590)

    (обновлено: )24404
    В заявлении Национальной общественной телерадиокомпании Украины говорится, что Москва изначально не планировала участвовать в песенном конкурсе, который пройдет в Киеве.
    Евровидение в Украине
    UA:Перший/Facebook

    КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) считает, что целью России изначально было не участие в Евровидении-2017, а стремление создать негативный информационный фон. Об этом говорится в заявлении вещателя-организатора конкурса.

    Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта, однако та сочла эти варианты неприемлемыми.

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    УНИАН
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    "Отказ "Первого канала" (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что, несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", — сказано в заявлении.

    В нем также отмечается, что НОТУ официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию страны Самойловой.

    "Уважая желание EBU обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43 стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным", — подчеркивается в заявлении. Там также говорится, что НОТУ продолжает активную подготовку к Евровидению.

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    Ранее букмекеры назвали пятерку фаворитов Евровидения. Список возглавил представитель Италии Франческо Габбани с песней "Occidentali's Karma" ("Карма Запада"). В перечень также вошли представители Португалии, Швеции, Бельгии и Болгарии. Композиции, с которыми они выступят в Киеве, слушайте здесь.

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