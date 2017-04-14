Украина обвинила Россию в создании негатива вокруг Евровидения

КИЕВ, 14 апр — РИА Новости Украина. Национальная общественная телерадиокомпания Украины (НОТУ) считает, что целью России изначально было не участие в Евровидении-2017, а стремление создать негативный информационный фон. Об этом говорится в заявлении вещателя-организатора конкурса.

Европейский вещательный союз (EBU) ранее официально подтвердил, что Россия не примет участие в Евровидении, поскольку не согласилась на предложенные альтернативы после отказа Украины пустить в страну участницу конкурса от России Юлию Самойлову. EBU предлагал России транслировать выступление певицы через спутник либо сменить конкурсанта, однако та сочла эти варианты неприемлемыми.

"Отказ "Первого канала" (Россия) от трансляции Евровидения доказывает, что, несмотря на декларируемое уважение к основополагающим ценностям Евровидения, ключевыми из которых являются взаимоуважение и аполитичность, целью российской стороны изначально было не участие в конкурсе, а создание негативной информационной атмосферы вокруг подготовки и проведения конкурса", — сказано в заявлении.

В нем также отмечается, что НОТУ официально сообщила EBU о запрете Службой безопасности Украины въезда на территорию страны Самойловой.

"Уважая желание EBU обеспечить участие в песенном конкурсе представителей 43 стран, поддерживая традиционный дух Евровидения, украинская сторона неоднократно предлагала Российской Федерации направить в Киев участника, который не нарушал законодательство Украины. Однако российская сторона оставила свое решение неизменным", — подчеркивается в заявлении. Там также говорится, что НОТУ продолжает активную подготовку к Евровидению.

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