В России отказались транслировать Евровидение

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. "Первый канал" отказался транслировать Евровидение-2017 из-за ситуации с российской участницей конкурса Юлией Самойловой, сообщает пресс-служба канала в четверг.

"Сегодня "Первый канал" получил письмо Европейского вещательного союза, сообщающее о том, что ЕВС не смог урегулировать вопрос об участии Юлии Самойловой в конкурсе Евровидение, со ссылкой на решение специальных служб Украины. Мы считаем отказ украинской стороны абсолютно необоснованным, причиной его, безусловно, является попытка Украины политизировать конкурс, целью которого на протяжении 62-летней истории было объединение людей. Он дискриминирует российскую участницу и идёт вразрез с правилами и принципами конкурса", — говорится в сообщении.

Пресс-служба отмечает, что вариант замены Самойловой на другого исполнителя "даже не может рассматриваться".

"В сложившейся ситуации "Первый канал" не считает возможным транслировать конкурс Евровидение-2017. Европейский вещательный союз по-прежнему предлагает нам вариант удалённого участия Юлии Самойловой, либо ее замену на другого участника. Мы считаем и тот, и другой вариант неприемлемыми", — подчеркивает пресс-служба.

Евровидение-2017 пройдет в Киеве. Согласно результатам жеребьевки, Россия должна выступить во втором полуфинале конкурса 11 мая, а финал запланирован на 13-е число. В этом году Россию на "Евровидении" должна представлять Юлия Самойлова с песней о любви Flame Is Burning. Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму.

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Российский "Первый канал" выразил сожаление, что Украине "не хватило здравого смысла выглядеть цивилизованно" при принятии решения.