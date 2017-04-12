"Сухой закон" к Евровидению: полиция перебрасывает работу на КГГА – депутат

КИЕВ. 12 апр — РИА Новости Украина. В эфире радиостанции Голос Столицы депутат Киевсовета Александр Пабат высказался по поводу того, что Нацполиция обратилась к Киевской горгосадминистраци с просьбой запретить продажу алкогольных напитков на объектах Евровидения.

"Мы должны зарабатывать. И как раз вот эти предприниматели надеются на Евровидение, как на возможность действительно пополнить налогами бюджет и пополнить свои доходы. Потому они, на самом деле, надеются, что в Украину приедут гости и, конечно, они будут не только есть, но и что-то выпивать. Потому, как по мне, полиция должна не перебрасывать ответственность на КГГА, а четко и понятно для всех организовать работу надлежащим образом", — считает депутат.

Напомним, ранее сообщалось, что Нацполиция обратилась к Киевской горгосадминистрации с просьбой запретить продажу алкогольных напитков (кроме пива в пластиковой таре) на объектах Евровидения. В частности, сухой закон предлагается ввести с 4 по 15 мая на территориях, прилегающих к Еврогородку — это улица Крещатик, и с 8 по 13 мая — возле Международного выставочного центра на Левом берегу. Именно на этой локации будет проходить песенный конкурс.