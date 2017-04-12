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    Билеты на финал Евровидения раскупили за три дня

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    По информации официального билетного агента Concert.ua, билеты на финал Евровидения-2017 поступили в продажу 10 апреля и по данным на среду их уже нет в продаже.
    Билет на Евровидение в Киеве
    УНИАН

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Все билеты на финал песенного конкурса Евровидение-2017, который состоится 13 мая в Киеве, проданы менее чем за три дня, свидетельствуют данные на сайте официального билетного агента Concert.ua.

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    УНИАН
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    Билеты на финал Евровидения-2017 поступили в продажу 10 апреля.

    При этом билеты в фан-зоне на полуфиналы конкурса и другие события еще можно купить.

    Билеты на песенный конкурс Евровидение-2017 в Киеве поступили в продажу 14 февраля, их стоимость составляет от 8 до 500 евро. За первые три дня организаторы продали более 9 тысяч билетов. Всего планируется продать около 70 тысяч билетов на девять событий конкурса: финал, два полуфинала, их репетиции и генеральные репетиции.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" на конкурсе в Стокгольме в 2016 году. Украинский оргкомитет решил провести Евровидение в Киеве. Финал конкурса запланирован на 13 мая, полуфиналы планируется провести 9 и 11 мая.

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