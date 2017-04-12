наверх
12.04.201714:10
Курсы валют НБУ
  • EUR28.55+ 0.06
  • USD26.89- 0.04
Рубрики
Ещё
    Киев

    Полиция предложила ограничить продажу алкоголя на Евровидении

    Тема:

    Скандальное Евровидение: недопуск РФ, бойкот, санкции... (578)

    (обновлено: )29
    В скан-копии обращения полиции к горсовету, которую обнародовал Александр Пабат, предлагается ограничить продажу спиртного с 4 по 15 мая в фан-зоне на Крещатике и прилегающей территории.
    Бутылки пива. Архивное фото
    RIA News Сергей Кузнецов

    КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция обратилась к Киевской городской государственной администрации с предложением ограничить продажу алкоголя на столичных объектах Евровидения, сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат.

    "Нацполиция просит столичную администрацию принять … распоряжение "О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин" к Евровидению, — написал Пабат в среду на своей странице в Facebook.

    Он прикрепил к своему сообщению скан-копию обращения полиции к горсовету, в котором предлагается ограничить продажу спиртного с 4 по 15 мая в фан-зоне на Крещатике и прилегающей территории, а также с 8 по 13 мая — на территории Международного выставочного центра, где будут проходить концерты конкурса.

    Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Взрыв возле автобуса дортмундской "Боруссии"
    Взрывы в Дортмунде, теракты в Стокгольме и Лондоне
    Внефракционный нардеп Евгений Мураев
    По собственному. Гонтарева объявила об отставке
    Кирилл Молчанов
    Год у руля. Итоги работы правительства Гройсмана
    Здание Министерства иностранных дел РФ
    Сирия: химатака в Идлибе и ракетный удар США