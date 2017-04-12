Полиция предложила ограничить продажу алкоголя на Евровидении

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальная полиция обратилась к Киевской городской государственной администрации с предложением ограничить продажу алкоголя на столичных объектах Евровидения, сообщил депутат Киевского городского совета Александр Пабат.

"Нацполиция просит столичную администрацию принять … распоряжение "О запрете реализации пива (кроме пива в пластиковой таре), алкогольных и слабоалкогольных напитков, столовых вин" к Евровидению, — написал Пабат в среду на своей странице в Facebook.

Он прикрепил к своему сообщению скан-копию обращения полиции к горсовету, в котором предлагается ограничить продажу спиртного с 4 по 15 мая в фан-зоне на Крещатике и прилегающей территории, а также с 8 по 13 мая — на территории Международного выставочного центра, где будут проходить концерты конкурса.

Украина получила право принимать Евровидение-2017 после победы певицы Джамалы с песней "1944" в Стокгольме в 2016 году. Оргкомитет решил провести конкурс в Киеве. Финал Евровидения запланирован на 13 мая, полуфиналы пройдут 9 и 11 мая.