Politico: в реформах и борьбе с коррупцией Украина пошла на новый круг

Тимур Громов, РИА Новости Украина

Украинские реформы могут стать новой "жертвой" России предупреждает Politico. Массовые беспорядки и акции протеста украинцев, недовольных тем, что российские банки по-прежнему продолжают получать прибыль на финансовом рынке страны, в итоге могут поставить под угрозу не только процесс реформирования, но и сложившуюся систему новой власти в целом, полагает автор статьи Молли К. МакКью.

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В частности, в прошлом месяце активисты забаррикадировали двери центрального киевского отделения "Сбербанка". По мнению автора публикации, эта акция протеста стала "проявлением растущей народной ярости из-за того, что главными бенефициариями экономической политики Украины являются Москва и местные олигархи с деловыми интересами в России". Такие настроения среди населения распространялись уже давно, но когда Путин объявил, что российские банки будут принимать клиентов с паспортами, выданными властями ДНР и ЛНР, негодование украинцев выплеснулось наружу, пишет издание.

Киеву пришлось отреагировать на эти протесты: власти ввели санкции против российских банков, запретив им снимать капитал с Украины на год, что побудило большинство банков начать поиск официальной стратегии выхода из Украины, говорится в статье. И это далеко не первый случай, когда общественное давление вынуждает Киев изменить политику и принять меры, идущие вразрез с международными усилиями по стимулированию реформ и экономического роста в стране, констатирует Молли К. МакКью.

В марте президенту Петру Порошенко пришлось формально признать экономическую блокаду Донбасса, начатую еще в январе группами добровольцев, отмечает автор статьи, напоминая, что ранее правительство сохраняло некоторые каналы торговли с этими регионами, отчасти и для того, чтобы не задевать деловые интересы некоторых олигархов. Этот шаг, как и недавнее введение санкций в отношении российских банков, скорее всего, будет пагубно сказываться на немедленном экономическом росте Украины, хотя активисты считают его более значимым укреплением Украины, отмечает Politico. При этом Киев наводнен слухами о том, что украинские олигархи спекулируют на войне и затягивают антикоррупционные меры, говорится в публикации.

Для международных сторонников Украины экономические реформы Киева проецируют чувство прогресса и стабильности, однако большинство украинцев считают, что нынешние власти пытаются лишь закрепить в стране коррумпированную систему за счет граждан, констатирует Politico.

Многие жители уверены, что поддерживаемые Западом преобразования проводятся в интересах украинской элиты и лишь способствуют усилению олигархов, в то время как простым украинцам приходится ежедневно расплачиваться за реформы и реструктуризацию государственного долга в виде сокращения пенсий, ослабления курса национальной валюты и роста цен на энергоносители, говорится в публикации. При этом украинские олигархи, по их мнению, процветают — и отчасти благодаря тому, что по-прежнему связаны с экономическими интересами России, пишет издание.

Это несогласованность, если ее не оставить без внимания, может привести к волнениям, которые угрожают не только самим реформам, но и постреволюционному порядку, который Запад стремится сохранить, предупреждает автор статьи. И ситуация вокруг Нацбанка Украины и его главы Валерии Гонтаревой, которая недавно объявила о своей предстоящей отставке, наглядно демонстрирует, насколько отличаются представления международных партнеров Украины о реформах от того, что реально происходит в стране, говорится в статье.

Западные спонсоры и международные организации, такие как Международный валютный фонд, давали высокие оценки реформам под руководством НБУ в финансовой сфере, утверждая, что закрытие неплатежеспособных банков в стране помогло предотвратить полный крах банковской системы Украины и стабилизировать гривну после резкого падения ее курса, пишет Politico. Сторонники Гонтаревой подчеркивали, что она способна проводить твердую политику в жестких условиях и осуществлять реформы в то время, когда многие другие не смогли этого сделать, говорится в статье.

Однако среди простых украинцев популярность Гонтаревой гораздо ниже, отмечает Politico. "Более полутора миллионов украинских семей потеряли свои сбережения из-за политики Национального банка Украины. В целом около 163 миллиардов гривен, находившихся на частных и корпоративных депозитных счетах, были утеряны в результате закрытия ряда украинских банков. Это оказало очень заметное негативное влияние на малый и средний бизнес, исключая олигархов", — сообщается в статье.

"Кроме того, Гонтарева столкнулась с серьезной критикой, когда в январе Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло расследование в отношении нее и других членов руководства НБУ, обвиняемых в том, что они якобы помогали российским банкам избегать санкций. На прошлой неделе в Нацбанке Украины прошли новые обыски, а в адрес руководства банка прозвучали новые обвинения в том, что оно незаконно присвоило миллиарды гривен в ходе банковской реформы. И хотя пока Гонтаревой официально не предъявили обвинения, представители НАБУ уже заявили, что эти противозаконные сделки были слишком крупными, чтобы их можно было провести без участия руководства НБУ", — пишет Politico.

Сложно измерить реальное влияние, которым пользуются российские банки в Украине, отмечает автор. "Но поскольку многие украинские банки были национализированы и доля государственных банков теперь превышает 50%, то предоставление кредитов для представителей малого бизнеса и обычных граждан значительно сократилось. Это означает, что российские банки взяли под свой контроль значительную долю рынка кредитов в Украине в условиях экономического кризиса", — заключает Politico.

"И даже если "банки Кремля" теперь покинут Украину, русские по-прежнему останутся совладельцами украинских финансовых институтов — например, "Сбербанк" уже продал свои активы в Украине консорциуму инвесторов во главе с сыном российского олигарха", — говорится в статье.

"Критики украинских реформ утверждают, что принятые Киевом меры лишь еще больше способствовали тому, что контроль над экономикой сконцентрировался в руках скрытого меньшинства, и власти не обращают внимания на то, как реформы отражаются на положении обычных украинцев в условиях кризиса. В то время как сторонники Гонтаревой на международной арене до сих пор отвергали критику в ее адрес, воспринимая это как жалобы олигархов, недовольных жесткой политикой НБУ. Объявление об отставке Гонтаревой, в котором она сослалась на поддержку МВФ в качестве доказательства того, что обвинения в коррупции являются необоснованными, мало что изменит", — отмечается в статье.

"Настоящая борьба с коррупцией еще не началась. Предыдущие украинские "реформы" потерпели неудачу, когда они представляли интересы узкого экономического класса, а не видение национальной силы. Теперь украинцы видят, что этот цикл повторяется, и мы не должны удивляться дальнейшим протестам и местным инициативам. Это должно быть предупреждением международным сторонникам Украины о том, что они должны начать обращать внимание на эти внутренние давления или рискнуть неудачей другой революции", — заключает Politico.