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    Politico: в реформах и борьбе с коррупцией Украина пошла на новый круг

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    Настоящая борьба с коррупцией в Украине еще не началась - предыдущие украинские "реформы" потерпели неудачу, представляя интересы узкого экономического класса, а не видение национальной силы, пишут мировые СМИ. Не повторяется ли опять этот цикл?
    Взятка. Архивное фото
    Украинское фото

    Тимур Громов, РИА Новости Украина

    Украинские реформы могут стать новой "жертвой" России предупреждает Politico. Массовые беспорядки и акции протеста украинцев, недовольных тем, что российские банки по-прежнему продолжают получать прибыль на финансовом рынке страны, в итоге могут поставить под угрозу не только процесс реформирования, но и сложившуюся систему новой власти в целом, полагает автор статьи Молли К. МакКью. 

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    В частности, в прошлом месяце активисты забаррикадировали двери центрального киевского отделения "Сбербанка". По мнению автора публикации, эта акция протеста стала "проявлением растущей народной ярости из-за того, что главными бенефициариями экономической политики Украины являются Москва и местные олигархи с деловыми интересами в России". Такие настроения среди населения распространялись уже давно, но когда Путин объявил, что российские банки будут принимать клиентов с паспортами, выданными властями ДНР и ЛНР, негодование украинцев выплеснулось наружу, пишет издание. 

    Василий Горбаль
    УНИАН
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    Киеву пришлось отреагировать на эти протесты: власти ввели санкции против российских банков, запретив им снимать капитал с Украины на год, что побудило большинство банков начать поиск официальной стратегии выхода из Украины, говорится в статье. И это далеко не первый случай, когда общественное давление вынуждает Киев изменить политику и принять меры, идущие вразрез с международными усилиями по стимулированию реформ и экономического роста в стране, констатирует Молли К. МакКью.  

    В марте президенту Петру Порошенко пришлось формально признать экономическую блокаду Донбасса, начатую еще в январе группами добровольцев, отмечает автор статьи, напоминая, что ранее правительство сохраняло некоторые каналы торговли с этими регионами, отчасти и для того, чтобы не задевать деловые интересы некоторых олигархов. Этот шаг, как и недавнее введение санкций в отношении российских банков, скорее всего, будет пагубно сказываться на немедленном экономическом росте Украины, хотя активисты считают его более значимым укреплением Украины, отмечает Politico. При этом Киев наводнен слухами о том, что украинские олигархи спекулируют на войне и затягивают антикоррупционные меры, говорится в публикации.

    Для международных сторонников Украины экономические реформы Киева проецируют чувство прогресса и стабильности, однако большинство украинцев считают, что нынешние власти пытаются лишь закрепить в стране коррумпированную систему за счет граждан, констатирует Politico. 

    Сергей Тарута
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    Многие жители уверены, что поддерживаемые Западом преобразования проводятся в интересах украинской элиты и лишь способствуют усилению олигархов, в то время как простым украинцам приходится ежедневно расплачиваться за реформы и реструктуризацию государственного долга в виде сокращения пенсий, ослабления курса национальной валюты и роста цен на энергоносители, говорится в публикации. При этом украинские олигархи, по их мнению, процветают — и отчасти благодаря тому, что по-прежнему связаны с экономическими интересами России, пишет издание. 

    Это несогласованность, если ее не оставить без внимания, может привести к волнениям, которые угрожают не только самим реформам, но и постреволюционному порядку, который Запад стремится сохранить, предупреждает автор статьи. И ситуация вокруг Нацбанка Украины и его главы Валерии Гонтаревой, которая недавно объявила о своей предстоящей отставке, наглядно демонстрирует, насколько отличаются представления международных партнеров Украины о реформах от того, что реально происходит в стране, говорится в статье. 

    Западные спонсоры и международные организации, такие как Международный валютный фонд, давали высокие оценки реформам под руководством НБУ в финансовой сфере, утверждая, что закрытие неплатежеспособных банков в стране помогло предотвратить полный крах банковской системы Украины и стабилизировать гривну после резкого падения ее курса, пишет Politico. Сторонники Гонтаревой подчеркивали, что она способна проводить твердую политику в жестких условиях и осуществлять реформы в то время, когда многие другие не смогли этого сделать, говорится в статье.

    Секретарь комитета ВР по вопросам финансовой политики и банковской деятельности Максим Поляков
    Максим Поляков, facebook
    Отставка Гонтаревой. Глава НБУ гордится собственными фейками - депутат

    Однако среди простых украинцев популярность Гонтаревой гораздо ниже, отмечает Politico. "Более полутора миллионов украинских семей потеряли свои сбережения из-за политики Национального банка Украины. В целом около 163 миллиардов гривен, находившихся на частных и корпоративных депозитных счетах, были утеряны в результате закрытия ряда украинских банков. Это оказало очень заметное негативное влияние на малый и средний бизнес, исключая олигархов", — сообщается в статье.

    "Кроме того, Гонтарева столкнулась с серьезной критикой, когда в январе Национальное антикоррупционное бюро Украины открыло расследование в отношении нее и других членов руководства НБУ, обвиняемых в том, что они якобы помогали российским банкам избегать санкций. На прошлой неделе в Нацбанке Украины прошли новые обыски, а в адрес руководства банка прозвучали новые обвинения в том, что оно незаконно присвоило миллиарды гривен в ходе банковской реформы. И хотя пока Гонтаревой официально не предъявили обвинения, представители НАБУ уже заявили, что эти противозаконные сделки были слишком крупными, чтобы их можно было провести без участия руководства НБУ", — пишет Politico.

    Сложно измерить реальное влияние, которым пользуются российские банки в Украине, отмечает автор. "Но поскольку многие украинские банки были национализированы  и доля государственных банков теперь превышает 50%, то предоставление кредитов для представителей малого бизнеса и обычных граждан значительно сократилось. Это означает, что российские банки взяли под свой контроль значительную долю рынка кредитов в Украине в условиях экономического кризиса", — заключает Politico. 

    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr
    ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

    "И даже если "банки Кремля" теперь покинут Украину, русские по-прежнему останутся совладельцами украинских финансовых институтов — например, "Сбербанк" уже продал свои активы в Украине консорциуму инвесторов во главе с сыном российского олигарха", — говорится в статье.

    "Критики украинских реформ утверждают, что принятые Киевом меры лишь еще больше способствовали тому, что контроль над экономикой сконцентрировался в руках скрытого меньшинства, и власти не обращают внимания на то, как реформы отражаются на положении обычных украинцев в условиях кризиса. В то время как сторонники Гонтаревой на международной арене до сих пор отвергали критику в ее адрес, воспринимая это как жалобы олигархов, недовольных жесткой политикой НБУ. Объявление об отставке Гонтаревой, в котором она сослалась на поддержку МВФ в качестве доказательства того, что обвинения в коррупции являются необоснованными, мало что изменит", — отмечается в статье.

    "Настоящая борьба с коррупцией еще не началась. Предыдущие украинские "реформы" потерпели неудачу, когда они представляли интересы узкого экономического класса, а не видение национальной силы. Теперь украинцы видят, что этот цикл повторяется, и мы не должны удивляться дальнейшим протестам и местным инициативам. Это должно быть предупреждением международным сторонникам Украины о том, что они должны начать обращать внимание на эти внутренние давления или рискнуть неудачей другой революции", — заключает Politico.

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