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    Экономика

    В ВБ назвали четыре реформы, которые должна провести Украина

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    Как отметила директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии, "для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы, других рецептов нет".
    Всемирный банк
    112.ua

    КИЕВ, 9 апр — РИА Новости Украина. Директор Всемирного банка по делам Украины, Белоруссии и Молдавии Сату Кахконен считает, что для ускорения экономического восстановления Украине следует провести пенсионную, земельную, медицинскую и антикоррупционную реформы, передает "Зеркало недели".

    Всемирный банк (ВБ)
    Фото из аккаунта Всемирного банка на Flickr
    ВБ требует от Украины реформ и дает сдержанный прогноз экономики

    "Для того чтобы ускорить темпы экономического роста и достичь устойчивого восстановления, следует внедрять реформы. Других рецептов нет", — указала Кахконен.

    По словам менеджера Всемирного банка, есть четыре реформы, которые могут стать решающими для оздоровления украинской экономики.

    "Первая — это пенсионная реформа. С фискальной точки зрения, она крайне важна: 11% ВВП государства расходуется через Пенсионный фонд, при этом лишь половина из этих средств покрывается пенсионными взносами населения, остальное финансируется бюджетом. Это огромный дисбаланс", — указала директор.

    По ее словам, почти 70% украинских пенсионеров сегодня живут за чертой бедности и нуждаются в защите государства.

    "Второй по важности, по нашему убеждению, является земельная реформа. Она требует значительных трансформаций, но и сама может стать существенным толчком для сдвигов в случае успешной реализации. Отмена моратория, подготовка и открытие земельного рынка смогут стать толчком к привлечению инвестиций в государство", — подчеркивает она.

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    Третьей реформой Кахконен называла реформу здравоохранения.

    "Система финансирования сферы крайне неэффективна: Украина тратит на медицину свыше 4% ВВП — значительно больше, чем какая-либо страна с похожим уровнем доходов, а качество медицинских услуг остается неудовлетворительным. И это вопрос не только неэффективного использования бюджетных средств, но и опосредствованных экономических потерь — увеличение ожидаемой продолжительности жизни на год повышает уровень ВВП на душу населения приблизительно на 4%", — подчеркивает директор.

    По ее словам, ежегодно в Украине из-за преждевременной смертности и инвалидности "теряется" почти 6 млн лет продуктивной жизни.

    Еще одной ключевой реформой Кахконен считает антикоррупционную реформу, сложности которой очевидны для всех, в том числе – для частных инвесторов.

    Ранее Всемирный банк заявил, что нужно сократить дефицит бюджета Украины до 2% ВВП в 2020 году для сохранения макроэкономической стабильности в стране. 

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