Блокирование "Сбербанка". Выхода из ситуации нет - Горбаль

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы

Национальный банк получил документы от покупателей Сбербанка на проведение сделки. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора. Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании Саид Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций "Сбербанка". Сейчас полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

Кстати, в ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора — Norvik Banka, который намерен приобрести 22,5% акций "Сбербанка".

Как проходит процесс продажи "Сбербанка", в эфире радиостанции Голос Столицы прокомментировал финансовый эксперт и бывший член совета НБУ Василий Горбаль.

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Продажа "Сбербанка", которая понемногу двигается, выводит "Сбербанк" из-под санкций?

— По крайней мере, сам Norvik Banka заявлял о том, что сделку планируют закрыть до конца второго квартала. То есть достаточно адекватно потенциальные покупатели относятся к срокам рассмотрения документов регулятором банковским, АМК и, наверное, опять же свои планы. Потому что, кроме НБУ, еще соответствующий пакет документов уйдет на рассмотрение в АМК. И после этого уже решение АМК опять будет основанием для окончательного решения уже НБУ. То есть в два адреса, как минимум, будут направляться документы. То есть только на изучение вот этих документов по нормативным документам — до месяца, НБУ и АМК — процедура около 10 дней, а, может быть, и больше. Дальше будет вывод. Соответственно, очень важно клиентам банка, всем остальным услышать уже от потенциальных покупателей их стратегию развития, стратегию присутствия на рынке. Все эти изменения действительно могут повлиять на то, что НБУ в будущем изменит ранее наложенные санкции на этот банк. Но это уже при смене акционеров банка.

Та суматоха, которая сейчас продолжается вокруг "Сбербанка", продолжающееся блокирование отдельных отделений этого банка в разных городах Украины — это все сказывается на стоимости активов?

— Наверное, какие-то основные договоренности уже достигнуты, с учетом обмена заявлениями как самим "Сбербанком России", так и Norvik Banka. Может быть, на какие-то нюансы… Но я понимаю, что и для активистов, и той политической силы, которая взяла ответственность за вот такое блокирование в подобный способ, как это было в Киеве, как это было в Харькове, нет политического выхода из этой ситуации. То есть активисты заявили, что будут блокировать до победного конца. Возможно, начиная эту акцию, организаторы не продумали, а что будет, если, например, произойдет вот такое, или иные совершенно варианты, поставив достаточно радикальные требования, не оставили себе пути назад. Поэтому находятся сейчас в достаточно патовой ситуации, с одной стороны, политически патовой ситуации.

Стоит ли ожидать, что и другие украинские "дочки" российских банков будут в ближайшее время выставлены на продажу?

— Слухи, либо утечка информации по тем или иным банкам идет, активно обсуждается Проминвестбанк. Но, насколько я знаю, по Проминвестбанку решение еще в стадии утверждения, и окончательного его нет.

А какая доля вообще рынка на сегодняшний день приходиться на "Сбербанк"?

— Российские банки уже давно не те 40%, о которых кто-то запустил фейк, 40% никогда не было. То есть общая доля меньше 10%. В этой доле — значимая часть "Сбербанка". Грубо говоря, где-то до половины точно. В любом случае, это хороший показатель, высокий показатель.

Пенсионный фонд с 1 апреля приостановил выплату пенсий через отделения украинских "дочек" российских госбанков. Плюс, госкомпаниям рекомендуют воздержаться от сотрудничества с этими банками. Как все это может сказаться на перспективах продажи этих банковских учреждений?

— Эти решения могли быть и раньше приняты. Я скажу, дискуссия вообще о нахождении государственных предприятий, средств выплат Пенсионного фонда по поводу критериев отбора банков шла всегда. Но с учетом того, что основным, скажем так, игроком или участником этой дискуссии всегда был "ПриватБанк", учитывая, что и госпредприятия, и пенсии также проходили через "ПриватБанк", то "ПриватБанк" всегда отстаивал возможность не только через государственные банки, а и через коммерческие банки. И поэтому критерии всегда были шире. С учетом национализации "ПриватБанка", наверное, дискуссия эта уже носит совершенно другой характер. С другой стороны, государство как собственник, имеет право выбирать те банки, в которых обслуживаться, но, скажем так, с точки зрения физлиц, тут мы всегда говорили о карточных продуктах, то есть, допустим, те же пенсионеры или студенты имеют ли право выбирать, в каком банке получать стипендию или пенсию. Да, имеют. Если у них возле дома банк, то так удобнее. Но активным участником лоббирования таких более широких критериев в свое время был "ПриватБанк". С его уходом, наверное, сложно будет поддержать исключительно российским банкам или иным банкам, которые малые и средние, эту дискуссию.

Политические факторы этой ситуации в эфире "ГС" прокомментировал политолог и эксперт аналитической группы "Левиафан" Николай Мельник.

З одного боку, начебто блокування йде, а з іншого боку, ми чули, що припинення цих блокувань — це одна з вимог МВФ до НБУ. Що тут переважить?

— З одного боку, ніхто в паперовому вигляді таку вимогу МВФ не бачив. З другого боку, чому МВФ наполягає, все ж таки, якщо наполягає, то чому це логічно з їх боку? Тому що, якщо ми пам'ятаємо реструктуризацію "імені Яресько", то Україна починає сплачувати відсотки по заборгованостях лише у разі росту ВВП більше, ніж на 2% на рік. Відповідно, якщо блокада продовжиться, жодного росту ВВП у цьому році в нас не буде, відповідно, МВФ пролітає мимо грошей та відсотків.

Це може бути такою спробою зекономити? odesa.depo.ua Атака на "Сбербанк" в Одессе. Спецкор с места событий

— З боку України це погана форма економії, але з паршивої вівці — хоч шерсті клок. Тому у влади наразі немає можливості ні політичної, ні силової розблокувати процес. Тому вони оформили рішення РНБО і, в принципі, воно триває в тому стані, в якому зараз триває. А чому МВФ наполягає на знатті блокади? Тому що їм цікаво, щоб все-таки їм платили відсотки по заборгованостям. Але так як у цьому році ріст ВВП у нас, в принципі, не передбачається, відповідно, вони пролітають повз гроші.

Якщо зараз буде завершений цей процес продажу "Сбербанку", можливо, і інших російських банків, чи варто чекати припинення цих політичних акцій?

— Абсолютно ні, тому що, окрім банківського сектору, у нас є нафтогазовий сектор, в нас є сектор хімпрому. Наприклад, Гройсман вчора сказав, що він не знає, чому заводи, які виробляють азотні добрива, зупинилися. Я можу йому доповісти, що насправді вони зупинилися, тому що Мінекономіки призупинило будь-які антидемпінгові міри проти російських виробників. Тобто в нас є російський виробник, який постачає нам нафту, у нас є російський виробник, який постачає нам добрива, тому ще дуже багато сегментів, де є російський виробник. І поки вони будуть, доти будуть політичний піар на цих темах, доти буде політичне протистояння між певними політичними групами, які будуть призводити до поступового видавлювання російського виробника з будь-якої сфери української економіки.

Напомним, политолог Руслан Бортник считает, что политическое противостояние, которое развернулось вокруг украинской "дочки" "Сбербанка", снизило ее стоимость в разы. По его словам, под прицелом рейдеров сегодня может оказаться любой бизнес, связанный с РФ.