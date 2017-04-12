НБУ получил документы о продаже "дочки" "Сбербанка"

КИЕВ, 12 апр — РИА Новости Украина. Национальный банк Украины получил документы от Саида Гуцириева на согласование сделки по покупке украинской "дочки" "Сбербанка" и в ближайшее время ждет поступление таких же документов от Norvik Banka, сообщили РИА Новости в пресс-службе регулятора.

"Национальный банк Украины в понедельник получил от инвестора пакет документов для согласования приобретения существенного участия в ПАО "Сбербанк". Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании и РФ — Саид Михайлович Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций ОАО "Сбербанк", — говорится в ответе пресс-службы украинского регулятора на запрос РИА Новости.

При этом в пресс-службе сообщили, что в ближайшее время также ожидается предоставление пакета документов от еще одного инвестора — АО «Норвик Банка», который намерен приобрести 22,5% акций ОАО "Сбербанк" (Украина).

"Сбербанк" еще на минувшей неделе планировал подать документы Нацбанку и антимонопольным органам по продаже дочернего банка в Украине. Глава "Сбербанка" Герман Греф говорил 5 апреля, что от регуляторов зависят сроки одобрения сделки по продаже "Сбербанка" в Украине.

"Сбербанк" ранее объявил о продаже 100% акций своей украинской "дочки" консорциуму инвесторов — латвийскому Norvik Banka и белорусской частной компании. Norvik Banka позднее сообщил, что мажоритарным акционером консорциума, который приобретает украинский "Сбербанк", является Саид Гуцериев, сын известного российского бизнесмена Михаила Гуцериева. При этом владелец Norvik Bankа Григорий Гусельников сообщал, что после завершения сделки бывшая "дочка" будет работать под его брендом.