Атака на "Сбербанк" в Одессе. Спецкор с места событий

odesa.depo.ua

РИА Новости Украина — радиостанция Голос Столицы



Национальный банк получил документы от покупателей "Сбербанка" на проведение сделки. Об этом сообщили в пресс-службе регулятора.

Согласно представленным документам, инвестором выступает гражданин Великобритании — Саит-Салам Гуцериев, который намерен приобрести 77,5% акций банка. Полученные от Гуцериева документы зарегистрированы и находятся на рассмотрении.

Читайте также: Передайте, пожалуйста, соль. Блокада "Сбербанка" в Киеве

В ближайшее время также ожидается представление пакета документов от еще одного инвестора — "Норвик Банка", который намерен приобрести 22,5% акций "Сбербанка".

На фоне сделок продолжаются протесты возле филиалов. Их проводит "Национальный корпус". Отделения периодически блокируют в Киеве, Харькове, Днепре и Одессе.

О текущей ситуации возле филиалов "Сбербанка" сообщил в эфире радиостанции Голос Столицы спецкор из Одессы Александр Тарасенко:

"Блокирование центрального отделения продолжается. Оно находится в центре города на улице Ришельевской. Активисты заявили, что выбрали именно это отделение потому, что оно самое большое и популярное. Мимо него проходят много людей, которые видят, что протест продолжается. Еще со вчерашнего дня под зданием банка собралось около 20 активистов. Они установили две палатки с символикой "Национального корпуса", несколько надувных кресел, обклеили фасад здания листовками с призывами к Валерии Гонтаревой уйти в отставку. Подобные надписями также расписана стена. Всех неравнодушных одесситов в социальных сетях призывают присоединиться и принести им металлическую бочку, которую они хотят взять в аренду на пару дней для того, чтобы жечь костер ночью. Конфликтов ни с клиентами, ни с сотрудниками банка не было. Активисты остаются под зданием "Сбербанка" и заявляют, что будут там до тех пор, пока он не закроется, и Гонтарева не уйдет в отставку. Отделение работает. В принципе, в него можно даже зайти, но есть довольно мало желающих. Людей отпугивает такая активность, но никаких конфликтов не было. В принципе, люди могут туда заходить и выходить. Участников в настоящее время не так много — до 20 человек и они меняются. На ночь остаются несколько дежурных", — сообщил Тарасенко.