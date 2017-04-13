Акция протеста "Азова" под "Сбербанком" в Мелитополе

Активисты гражданского корпуса батальона "Азов" в Мелитополе провели акцию протеста под офисом "Сбербанка", призвав граждан "забирать деньги деньги из банка страны-агрессора".

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В акции приняли участие более десяти протестующих. Они обклеили витрины отделения финансового учреждения на пр-те Б. Хмельницкого наклейками с призывами прекратить сотрудничество с банком России.

Накануне сообщалось, что НБУ получил документы о продаже "дочки" "Сбербанка".