Протест у "Сбербанка" в Киеве: вход охраняют бойцы Нацгвардии

КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Акция протеста продолжается утром в четверг под зданием центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако в понедельник они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

В настоящее время возле банковского отделения находятся три представителя "Национального корпуса", они укрываются от холода в палатках. При этом банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии Украины, которые выстроились в ряд возле двери.

Кроме этого, рядом со зданием банка стоит полицейский автобус, в нем также находятся сотрудники правоохранительных органов.

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Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.