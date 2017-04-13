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    Протест у "Сбербанка" в Киеве: вход охраняют бойцы Нацгвардии

    Тема:

    Уход российских банков из Украины (262)

    (обновлено: )31050
    Как сообщает корреспондент РИА Новости, возле центрального отделения находятся три представителя "Нацкорпуса", они укрываются от холода в палатках. Банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии Украины, которые выстроились в ряд возле двери.
    Украинское фото

    КИЕВ, 13 апр — РИА Новости Украина. Акция протеста продолжается утром в четверг под зданием центрального отделения "дочки" "Сбербанка" в Киеве, передает корреспондент РИА Новости.

    Отделение Сбербанка в Киеве
    Украинское фото
    Передайте, пожалуйста, соль. Блокада "Сбербанка" в Киеве

    Представители партии "Национальный корпус", созданной на базе батальона "Азов", почти месяц блокировали работу "дочки" российского банка. Блокада была ненадолго прекращена, однако в понедельник они возобновили акцию и требуют, чтобы российские банки ушли с украинского рынка.

    В настоящее время возле банковского отделения находятся три представителя "Национального корпуса", они укрываются от холода в палатках. При этом банк работает, вход в него охраняют бойцы Нацгвардии Украины, которые выстроились в ряд возле двери.

    Кроме этого, рядом со зданием банка стоит полицейский автобус, в нем также находятся сотрудники правоохранительных органов.

    Смотрите также: "Гонтарева — в ад". "Нацкорпус" блокирует отделение "Сбербанка" в Одессе

    Ранее глава Нацбанка Валерия Гонтарева сообщила, что МВФ выразил обеспокоенность в связи с актами вандализма в отношении российских банков. По ее словам, при подписании обновленного меморандума с фондом Киев был вынужден взять на себя обязательства остановить такие действия и защитить банковские учреждения.

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